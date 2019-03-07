З’явився додаток, що показує створення Сонячної системи

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Як утворилась Сонячної системи
Як утворилась Сонячної системи / techexplorist.com

Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) разом із Google Arts створили додаток, який показує створення Сонячної системи. Він отримав назву Big Bang.

Так, за допомогою додатку, користувачі зможуть за 7 хвилин коротко дізнатись історію Сонячної системи, тривалістю 13,8 мільярдів років.

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"Можна стати свідком Великого вибуху, в той момент, коли крихітна плямка, наповнена енергією, раптово почала розширюватися, породивши простір і час", – сказано в описі під відео.

Як він працює. Застосунок використовує додаткову або змішану реальність. Аби запустити додаток, потрібно навести камеру смартфона на кулак, а далі розтиснути його долонею вгору.

Як працює додаток Big Bang

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Теги: Новини Техно Техно Додатки Космос
Джерело: 24 Канал
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