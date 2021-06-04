Великі технологічні компанії США почали "переїжджати" до Техасу – Голос Америки

Дедалі більше великих американських технологічних компаній передислоковуються із Кремнієвої долини до Техасу. Місцева влада Остіна заманює гучні імена на кшталт Tesla щедрими пільгами.

Масово переїжджають в Техас й працівники IT-сфери, зокрема українці. Працівники техіндустрії почали перебиратись в Остін через відсутність податків на прибуток і порівняно доступний ринок житла зокрема.

До теми Європейський Союз і НАТО посилюють партнерство за 74 пунктами

ЄС заборонив авіакомпаніям літати над Білоруссю

Європейський Союз схвалив заборону польотів білоруських авіаліній над територією ЄС. Будь-які літаки білоруських авіаперевізників не зможуть злітати чи приземлятися в аеропорти ЄС, або перелітати над територією країн-членів.

США доправили перший мільйон вакцин від COVID-19

Сполучені Штати вже доправили перший мільйон надлишкових вакцин від коронавірусу із 80 обіцяних. Першу партію отримала Південна Корея, незабаром вантаж очікують і в Україні. Водночас 30 конгресменів-демократів закликали президента не зупинятися і надати ще більше допомоги для глобальної боротьби із пандемією.

Актуально США поділяться мільйонами доз вакцини від COVID-19: Україна серед щасливчиків

Міністри G7 можуть домовитись про глобальне оподаткування

Міністри фінансів країн G7 можуть домовитись про глобальне оподаткування транснаціональних компаній на кшталт Amazon, Google і Facebook на саміті у Лондоні. Шанси підвищити податки для бізнес-гігантів нині вищі, з огляду на позицію президента Джо Байдена.

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