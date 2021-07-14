Технології, які здатні повністю виключити викиди СО2, на початковій стадії розробки, – експерт

Головною проблемою скорочення викидів СО2 залишається питання фінансування.

Технології, які здатні повністю виключити викиди СО2 від виробництва, з'являться не раніше 2035 року, але для цього потрібна фінансова підтримка держави.

Про це на міжнародному форумі "Декарбонізація сталевої індустрії: виклики для України" сказав СЕО Horst Wiesinger Consulting, голова наглядової ради GMK Center Доктор Хорст Візінгер. Генеральним партнером цього форуму виступає компанія "Метінвест".

За словами Візінгера, ЄС уклав "європейську зелену угоду", яка передбачає, що економіка Євросоюзу стане вуглецево-нейтральною до 2050 року. Але саме взаємодія підприємства і держави – умови, які допоможуть досягнути цю мету.

ЄС готовий частково компенсувати ці витрати на зниження викидів, у тому числі через створення фондів, але також повинна бути й підтримка держави,

– сказав він та наголосив на необхідності створення win-win рішення для Європейського Союзу і для України в ракурсі створення фонду.

Також Візінгер зазначив, що сьогодні технології, які здатні повністю виключити викиди СО2, знаходяться в початковій стадії розробки.