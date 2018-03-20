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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Telegram можуть заблокувати в Росії

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Telegram можуть заблокувати в Росії
Telegram можуть заблокувати в Росії / geektimes.ru

Роскомнадзор звернувся до Telegram з попередженням щодо порушення закону. Фактично, це може означати початок процедури блокування сервісу.

Про це пише російське видання Meduza.

Так, Telegram отримав повідомлення від Роскомнадзору "про необхідність виконання обов'язків організатора поширення інформації".

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Як відомо у грудні 2017 року суд оштрафував месенджер за відмову передати ключі шифрування ФСБ.

Таким чином Telegram має 15 днів, щоб передати необхідну інформацію ФСБ. Після закінчення цього терміну Роскомнадзор зможе звернутися до суду для блокування Telegram.

Нагадаємо, навесні 2017 Роскомнадзор заблокував месенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.

У середині листопада 2016 року Роскомнадзор вніс до реєстру порушників прав суб'єктів персональних даних соцмережа LinkedIn і направив операторам зв'язку повідомлення про блокування ресурсу.

Теги: Новини Росії Техно Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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