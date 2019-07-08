Телемост с пропагандистами России – масштабная спецоперация по дискредитации Украины

Путин не собирается превращать оккупированные территории в самодостаточные и процветающие регионы – на это у него денег не хватает, а вот в украинскую политику и СМИ он бросает огромные средства. Неужели это как-то похоже на подготовку к "соблюдению Минских соглашений"? Разве для "прекращения огня" надо вкладываться в скупку телеканалов? Разве российские генералы не могут остановить войну и впустить европейских миротворцев на границу с РФ без "прямых мостов"?

Реакція: У РНБО жорстко розкритикували телеміст з Росією

Россия бросает ресурсы не в повышение жизненного уровня оккупированных территорий, не в водоснабжение Крыма, не в социальную сферу Донбасса, не в создание рабочих мест и сохранение производства – сотни миллионов долларов брошены на построение в Украине пророссийских политических и информационных проектов, на сокрушение государства. Нет-нет, Кремлю выгодно ужасающее положение и деградация Донбасса, экологическая катастрофа в Крыму – ведь пропаганда получает возможность натравливать население против Украины, ведь происками Украины объясняют все беды. А ведь если бы Медведчук вместо трех телеканалов финансировал тех, кто живет на непризнанных территориях – насколько легче стала бы там жизнь. Но все продумано, население должно страдать, надо сеять злобу по обе стороны линии фронта. Это значит, что у Путина основной сценарий разрешения войны против Украины – силовой.

И еще это широкомасштабная операция по дискредитации украинского государства перед выборами. Потому что государство, неспособное отреагировать на вражескую пропаганду во время войны в своих СМИ, показывает недееспособность. Телемост с РФ – чтобы добавить процентов Медведчуку, чтобы заставить легковерных людей забыть о виновниках гибели тысяч украинцев, о российской оккупации Крыма и Донбасса. Чтобы подорвать волю к сопротивлению изнутри и заставить сдаться.

А не выйдет!

А как у в других странах? Грузинский канал приостановил вещание из-за мата в адрес Путина в эфире