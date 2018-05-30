С Аркадием я познакомился год назад. Мы встретились в компании. Начал разговор я и довольно жестко.

Я спросил, почему он приехал в Украину, я говорил, что ему тут находиться опасно, если и оставаться, то нужна охрана.

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Лучше было поехать в Англию или США. В Украине, где идет война, где в силовых ведомствах остались предатели и шпионы РФ, ему нельзя оставаться. Он тогда просто улыбнулся, сказал, что все будет хорошо. А я ведь не шутил.

Как показала практика, если в РФ хотят, то достанут и в Англии. "Новичок" тому доказательство.

Аркадия не убили в подворотне, имитировав ограбление или наркоманов. Его ждали на лестничной клетке, когда он выйдет из квартиры и целенаправленно убили. Это заказное убийство и заказчика мы все знаем.

Это звонок всем оппозиционерам, которые критикуют власть в Кремле. Вас везде достанут и убьют. Вас пытаются запугать. Убивая ярких личностей и лидеров мнения.

Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза и началась она в 2014 в Украине.

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