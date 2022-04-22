Тепер в офіційному довіднику: Японія знову назвала Курили окупованою росіянами територією

МЗС Японії у новому виданні дипломатичного довідника "Синя книга дипломатії" офіційно назвала Курили незаконно окупованою територією. Таке твердження не використовували з 2003 року.

Такі зміни з'явилися у щорічному виданні "Синьої книги дипломатії", яка узагальнює японську політику. Цей довідник видають щорічно з 1957 року.

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Як змінювали терміни

У 2003 році в черговому виданні "Синьої книги" Курили назвали незаконно окупованими, однак без уточнення ким саме. Це зробили на фоні перемовин з Росією щодо мирного договору, адже питання Південних Курил не вирішене ще з часів Другої світової війни.

У 2011 Південні Курильські острови почали називати "територією, що властива Японії". Однак після початку повномасштабної війни Росії проти України, риторика японського уряду змінилася і країна повернулася до риторики про незаконну окупацію територій.

Заяви щодо окупації Курил робили і в МЗС Японії і прем'єр-міністр Кісіда Фуміо. Після заяви останнього Росія заявила, що припиняє переговори щодо цих територій.

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