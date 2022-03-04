Тепер точно Північна Корея: в Росії заблокували Twitter

На території Росії, окрім Facebook, заблокували ще й Twitter. Влада РФ все більше хоче контролювати свободу слова та інформаційне поле своїх громадян.

Сьогодні, 4 березня у РФ активно блокують соціальні мережі. Диктатор дуже боїться правди.

Увага Тепер як КНДР: Facebook у Росії офіційно заблокували

Користувачі не можуть зайти у Twitter / Скриншот GlobalCheсk

До слова, раніше у Twitter обмежили доступ до російських державних ЗМІ. Раніше до такого кроку вдалися в Meta (Facebook та Instagram), а також у Євросоюзі.

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