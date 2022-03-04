Тепер як КНДР: Facebook у Росії офіційно заблокували

На території Росії Роскомнагляд заблокував соцмережу Facebook. Відтепер офіційно.

Росія все більше перетворюється на копію КНДР. У ніч на 4 березня стало відомо, що там заблокували Facebook та Twitter.

Увага Twitter обмежить доступ для російських державних пропагандистів

Тепер Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій зробила це офіційно.

Крім того, здається, під блокування потрапила і соціальна мережа Instagram. Вона теж не працює. Схоже, росіянам не дадуть дізнатися правду, навіть, якби ті того хотіли. Й продовжать промивати мізки "путінським міром".

Як вони пояснюють свій диктаторський режим

Повідомоляють, що Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування соцмережі як відповідь на блокування акаунтів низки російських пропагандиських ЗМІ.

Усе відбулось поступово

Раніше Роскомнагляд зажадав від компанії Meta Platforms Inc. зняти обмеження на доступ до облікових записів російських пропагандистський мовників у соцмережах Facebook та Instagram, які були запроваджені на території Європи.

А вже з 25 лютого за рішенням Генпрокуратури Росії розпочав навмисно уповільнювати трафік Facebook на території держави.

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