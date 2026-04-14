Теракт у Броварах: СБУ "по гарячих слідах" зірвала втечу виконавців вибуху

У Броварах на Київщині стався вибух біля приватного будинку, внаслідок якого постраждав 36-річний чоловік. Двох виконавців теракту затримали протягом кількох годин після злочину.

За даними слідства, вони діяли на замовлення спецслужб російської федерації. Про це повідомляє СБУ.

Дивіться також Вибуховий пристрій був начинений гайками та болтами, – медіа про теракт в Броварах

Що відомо про злочинців?

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох чоловіків, яких підозрюють у скоєнні терористичного акту в Броварах на Київщині.

Операцію провели "по гарячих слідах" – виконавців вдалося знайти та затримати протягом кількох годин після вибуху.

За даними слідства, вибух стався ввечері 13 квітня біля одного з приватних будинків у Броварах. Внаслідок інциденту 36-річний чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Правоохоронці встановили, що спрацював саморобний вибуховий пристрій, який був заздалегідь закладений біля паркану.

Для дистанційного підриву пристрій активували за допомогою телефонного дзвінка. Крім того, зловмисники встановили мобільний телефон для фіксації вибуху, закріпивши його на вуличній електроопорі. Після вибуху слідчі та вибухотехніки оперативно прибули на місце події та почали збір доказів.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє чоловіків – 23-річний житель Броварів та його 17-річний спільник із Чернівецької області. Молодшого фігуранта затримали на вокзалі в місті Могилів-Подільський Вінницької області, коли він намагався виїхати за межі України.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили телефони, SIM-картки, електросірники та одяг, який вони, ймовірно, використовували під час підготовки та здійснення теракту. У СБУ зазначають, що фігуранти діяли за вказівками куратора зі спецслужб Росії, який обіцяв їм грошову винагороду.

Теракт у Броварах / Фото СБУ та Нацполіції

Слідчі кваліфікують подію як терористичний акт, кримінальне провадження відкрито за відповідною статтею Кримінального кодексу України. У СБУ закликають громадян бути пильними та повідомляти про будь-які підозрілі предмети, осіб або спроби вербування з боку ворожих спецслужб.

