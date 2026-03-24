Теракт у Бучі: 21-річному зловмиснику вручили підозру

Нацполіція 24 березня оголосила підозру зловмиснику, який напередодні вчинив теракт у Бучі. Це 21-річний місцевий мешканець.

Його затримали за кілька годин після злочину по "гарячих слідах". Про це повідомили у Національній поліції.

Подія сталася на одній із вулиць міста Буча на Київщині 23 березня.

До поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила про вибух, унаслідок чого в її будинку було пошкоджено вікна та фасад.

Під час роботи на місці події фахівців пролунав ще один вибух.

Двоє правоохоронців отримали поранення.

Підозрюваний стверджує, що познайомився з невідомим у комп'ютерній грі. Ймовірно, це був представник Росії. Він запропоновав бучанцю вчиняти підриви на Київщині та надав покрокові інструкції з виготовлення вибухових пристроїв.

За кожне виконане "завдання" обіцяли винагороду 25 тисяч гривень.