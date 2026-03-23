Можна отримати пожиттєвий термін: чому Росія вербує українців проти поліцейських

У Бучі затримали виконавця теракту, внаслідок якого 23 березня були поранені двоє правоохоронців. Ним виявився місцевий житель 2004 року народження, якого завербували російські спецслужби. Наразі встановлюється, чи були в нього спільники, чи діяв він самостійно.

Про це в етері 24 Каналу уточнив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що версія, яку озвучує молодик про те, що на нього вийшли через комп'ютерну гру, а потім нібито шантажували вбивством його мами – сумнівна. За його переконанням, це маячня.

Дивіться також Став терористом за 25 тисяч гривень: що відомо про чоловіка, який заклав вибухівку в Бучі

Що загрожує затриманому?

На думку колишнього співробітника СБУ, зараз затриманий 21-річний українець намагається своєю версією спробувати уникнути відповідальності, виправдати свій вчинок. Ступак нагадав історію з дівчиною, яка заклала вибухівку у Львові наприкінці лютого, тоді вона заявляла, що це був не вибуховий пристрій, а хлопавка, теж намагаючись себе морально виправдати.

Молодика у Бучі правоохоронці затримали "по гарячих слідах". Зі слів ексспівробітника СБУ, йому загрожує щонайменше 10 років ув'язнення, а за певних обставин – жорсткіший термін.

Якщо з'ясується, що раніше він вже брав участь в таких діях, або планував вчинення подібного в майбутньому і в нього за місцем проживання буде знайдена вибухівка, то пожиттєвий термін, думаю, йому буде гарантований,

– озвучив Ступак.

Чому ціллю стаються поліцейські?

Коментуючи подвійний теракт у Бучі, через який поранені поліцейські, ексспівробітник СБУ висловив власну думку, чому ціллю стають правоохоронці. З його слів, Росія "полює" не лише на них, а взагалі на всіх українських силовиків, у тому числі на СБУ, ГУР, НАБУ, ДБР.

З поліцейськими, як пояснив Ступак, в росіян алгоритм дій легший. Визначити співробітників СБУ, ДБР, НАБУ – важко, бо у повсякденному житті вони не одягають уніформу. Вони розташовані в конкретних локаціях, але, з його слів, захищені від таких терактів, як і працівники ГУР.

"З поліцейськими, на жаль, історія простіша. Цю пастку можна під них підлаштувати. Декілька років тому під час повномасштабного вторгнення росіяни інсценували побутову сварку, викликали патрульну поліцію, а там на них чекала розтяжка, граната. Тоді нічого трагічного не сталося. Вони користуються тим, що поліцію можна викликати на будь-яку адресу, як і ДСНС, "швидку", – пояснив Ступак.

Ексспівробітник СБУ звернув увагу на те, що внаслідок теракту в Бучі постраждала мінімальна кількість поліцейських – двоє. З його слів, росіяни сподівались на більшу. З його слів були змінені алгоритми, проведена відповідна робота з особовим складом після теракту у Львові.

