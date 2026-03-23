Можна отримати пожиттєвий термін: чому Росія вербує українців проти поліцейських
- На Київщині затримали 21-річного українця, якого завербували російські спецслужби для виконання теракту проти поліцейських.
- Ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Росія "полює" не лише на поліцейських, а загалом на силовиків України, проте саме з поліцією влаштувати теракт простіше і пояснив чому.
У Бучі затримали виконавця теракту, внаслідок якого 23 березня були поранені двоє правоохоронців. Ним виявився місцевий житель 2004 року народження, якого завербували російські спецслужби. Наразі встановлюється, чи були в нього спільники, чи діяв він самостійно.
Про це в етері 24 Каналу уточнив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що версія, яку озвучує молодик про те, що на нього вийшли через комп'ютерну гру, а потім нібито шантажували вбивством його мами – сумнівна. За його переконанням, це маячня.
Що загрожує затриманому?
На думку колишнього співробітника СБУ, зараз затриманий 21-річний українець намагається своєю версією спробувати уникнути відповідальності, виправдати свій вчинок. Ступак нагадав історію з дівчиною, яка заклала вибухівку у Львові наприкінці лютого, тоді вона заявляла, що це був не вибуховий пристрій, а хлопавка, теж намагаючись себе морально виправдати.
Молодика у Бучі правоохоронці затримали "по гарячих слідах". Зі слів ексспівробітника СБУ, йому загрожує щонайменше 10 років ув'язнення, а за певних обставин – жорсткіший термін.
Якщо з'ясується, що раніше він вже брав участь в таких діях, або планував вчинення подібного в майбутньому і в нього за місцем проживання буде знайдена вибухівка, то пожиттєвий термін, думаю, йому буде гарантований,
– озвучив Ступак.
Чому ціллю стаються поліцейські?
Коментуючи подвійний теракт у Бучі, через який поранені поліцейські, ексспівробітник СБУ висловив власну думку, чому ціллю стають правоохоронці. З його слів, Росія "полює" не лише на них, а взагалі на всіх українських силовиків, у тому числі на СБУ, ГУР, НАБУ, ДБР.
З поліцейськими, як пояснив Ступак, в росіян алгоритм дій легший. Визначити співробітників СБУ, ДБР, НАБУ – важко, бо у повсякденному житті вони не одягають уніформу. Вони розташовані в конкретних локаціях, але, з його слів, захищені від таких терактів, як і працівники ГУР.
"З поліцейськими, на жаль, історія простіша. Цю пастку можна під них підлаштувати. Декілька років тому під час повномасштабного вторгнення росіяни інсценували побутову сварку, викликали патрульну поліцію, а там на них чекала розтяжка, граната. Тоді нічого трагічного не сталося. Вони користуються тим, що поліцію можна викликати на будь-яку адресу, як і ДСНС, "швидку", – пояснив Ступак.
Ексспівробітник СБУ звернув увагу на те, що внаслідок теракту в Бучі постраждала мінімальна кількість поліцейських – двоє. З його слів, росіяни сподівались на більшу. З його слів були змінені алгоритми, проведена відповідна робота з особовим складом після теракту у Львові.
Що ще відомо про теракт у Бучі?
В СБУ повідомили, що о 05:35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць Бучі. Після прибуття екстрених служб відбувся другий підрив. Співробітники СБУ та Нацполіції затримали виконавця теракту.
За попередньою інформацією, його завербували російські спецслужби в інтернеті. Він отримав від них інструкцію для виготовлення вибухових пристроїв. Для дистанційної активації кожну той спорядив мобільним телефоном. Фігурант заклав одну вибухівку під лавкою біля під'їзду одного з житлових будинків, а другу сховав неподалік контейнера для сбору сміття.
В МВС України повідомили, що, зі слів затриманого, він познайомився з невідомим через комп'ютерну гру. Згодом знайомий почав шантажувати його. Він розповів, що нібито здійснює спостереження за його мамою за допомогою БпЛА, і вимагав закласти вибухівку, аби жінка залишилася живою.