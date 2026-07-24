Бургер із вибухівкою для військових: на Чернігівщині затримали жінку після спроби теракту

На Чернігівщині правоохоронці затримали жінку, яка намагалася передати військовим на блокпості саморобний вибуховий пристрій, замаскований під бургер із McDonald's. Завдяки пильності військовослужбовців трагедії вдалося уникнути.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Як військовим та поліцейським вдалося запобігти теракту?

За інформацією місцевого видання "ЧЕЛАЙН", яке посилається на власні джерела у військовому середовищі, жінка приїхала до блокпоста під приводом допомоги та вдячності захисникам. Вона передала кілька пакетів із їжею, після чого поїхала. Військовослужбовці не стали одразу відкривати пакунки. Відповідно до чинних інструкцій безпеки вони перенесли їх на безпечну відстань від особового складу та самого блокпоста.

Згодом з'ясувалося, що в одному з бургерів був захований саморобний вибуховий пристрій. Саме обережність військових дозволила уникнути можливих жертв.

У Національній поліції України повідомили, що спільно зі Службою безпеки України та органами прокуратури вже затримали особу, причетну до спроби передати військовим замасковану вибухівку. Наразі слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури проводять необхідні процесуальні дії.

Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманій про підозру. У поліції зазначили, що деталі кримінального провадження та обставини інциденту будуть оприлюднені згодом.

Нагадаємо, Росія вже не вперше намагається влаштувати теракти на території України. Зокрема, 21 липня стало відомо, що СБУ зірвала підготовку подвійного теракту в центрі Івано-Франківська, який, за даними слідства, організовували російські спецслужби. Після першого вибуху біля житлового комплексу окупанти планували підірвати другу вибухівку, коли на місце прибули б правоохоронці, медики, рятувальники та цивільні.

Напередодні, суд засудив 19-річного жителя Києва до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду та замах на теракт. За даними слідства, його завербували російські спецслужби на тимчасово окупованій Донеччині. Чоловіка переправили в Україну через кордон із Білоруссю, після чого він оселився в Києві та готував теракт. Він мав дистанційно підірвати саморобний вибуховий пристрій у спальному районі столиці, однак вибух не стався.