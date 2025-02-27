Теракт на автобусній зупинці в Ізраїлі: чоловік наїхав на пішоходів і протаранив авто поліції

Сьогодні, 27 лютого, близько 16:18 за місцевим часом в Ізраїлі стався теракт. На автобусній зупинці поблизу населеного пункту Пардес-Хана-Каркур автомобіль наїхав на пішоходів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Jerusalem Post. Наразі відомо про щонайменше 14 постраждалих, зокрема, 1 особа перебуває в критичному стані, а 2 – у важкому.

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Що відомо про теракт

За попередньою інформацією поліції, зловмисником виявився 50-річний палестинський нелегал з північної частини Західного берега річки Йордан.

Терорист наїхав на кількох людей на автобусній станції, потім продовжив завдавати ударів викруткою і врізався в поліцейський автомобіль,

– розповів речник.

Зловмисника застрелили на місці події. Серед поранених є 17-річна дівчина та 2 правоохоронців.

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До слова, 20 лютого в Ізраїлі прогриміла серія вибухів у 3 автобусах в Бат-Ямі, що на південь від Тель-Авіва. Два автобуси вибухнули на стоянці, третій – під час виїзду з лікарні.