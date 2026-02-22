У Зеленського закликали обмежити Telegram після теракту у Львові

Виконавці теракту у центрі Львова були завербовані росіянами через Telegram. В Офісі президента виступили із пропозицією обмежити доступ до цього популярного месенджера.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук зазначила, що теракт у Львові – це чергове нагадування про загрозу анонімних платформ в Україні під час війни.

Чому Верещук пропонує обмежити Telegram?

Чиновниця зауважила, що агресор системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів.

Якщо для захисту життів наших людей та для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих (анонімних – 24 Канал) платформ, значить, ми маємо це зробити,

– наголосила Верещук.

Нагадаємо, що в Україні вже діють певні обмеження роботи Telegram. У 2024 році було заборонено використання Telegram на службових пристроях держслужбовців, військових та працівників критичної інфраструктури. Заборона стосується лише службових комп'ютерів і робочого листування. Особисті смартфони громадян це не зачіпає. Держоргани й надалі можуть вести офіційні Telegram-канали.

Що відомо теракт у Львові 22 лютого?