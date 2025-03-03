У Німеччині автомобіль влетів у натовп людей, щонайменше 1 людина загинула
- У німецькому місті Мангейм 3 березня автомобіль в'їхав у натовп, щонайменше 1 людина загинула.
- На пішохідній вулиці в центрі міста якраз проходив карнавальний ярмарок, жителів попереджають про "небезпечну для життя ситуацію".
У понеділок, 3 березня, в німецькому Мангеймі автомобіль промчався центром міста. Транспорт в'їхав у натовп – щонайменше 1 людина загинула.
Про це повідомляє Mannheimer Morgen, передає 24 Канал. На парадній площі міста працює озброєна поліція.
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Що відомо про інцидент
Управління внутрішніх справ землі Баден-Вюртемберґ попереджає населення про "небезпечну для життя ситуацію" через систему оповіщення – людей просять уникати центру Мангейма.
За попередньою інформацією, водій автомобіля виїхав на торгову пішохідну вулицю, де проходить карнавальний ярмарок, і збив із ніг кількох перехожих.
Тут жахливо, ніхто не знає, що сталося, ти бачиш тільки поранених людей і мертвого чоловіка, й не знаєш, що робити,
– коментує очевидець.
Ситуація в центрі Мангейма: дивіться відео
Нагадаємо, 27 лютого в Ізраїлі на шосе поблизу Пардес-Хана-Каркур автомобіль наїхав на людей біля автобусної зупинки. Внаслідок теракту постраждало щонайменше 14 осіб. За попередньою інформацією поліції, зловмисником виявився 50-річний палестинський нелегал.