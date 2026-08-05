"Готували списки для етапування": в "Азові" розповіли нові деталі трагедії в Оленівці

Представники "Азову" відреагували на заяву ГО "Спільнота Оленівки" про причетність командирів-азовців до складання списків на "барак 200" в Оленівці, де в липні 2022 загинуло близько 50 військовополонених.

Деталі дізнавалася журналістка 24 Каналу.

Які нові деталі стосовно теракту в Оленівці стали відомі?

За словами представників 1-го корпусу НГУ та бригади спеціального призначення "Азов", начальство Волноваської виправної колонії №120, де й перебували військові, саме запропонувало сформувати списки на етап до Горлівки.

Експолонений з Оленівки, заступник командира бригади 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" Сергій "Єрмалай" Єрмошин заявив: за кілька днів до трагедії 28 липня 2022 року керівництво колонії повідомило, що бараки перенаселені, там немає людських умов для існування.



Заступник командира бригади 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" Сергій "Єрмалай" Єрмошин / Фото 24 Канал

Євсюков, тоді ще начальник Оленівської колонії, сказав, що буде готуватися етап на Горлівку, оскільки бараки не призначені для зимівлі. Тож азовцям нібито дали можливість самотужки скласти списки на переміщення.

Я прийшов на бараки, в кожному бараці був свій старший… Ми ухвалили рішення, що ці списки будуть складатися колегіально. Тобто кожен командир підрозділу або ТВО командира підрозділу склав списки. Хочу наголосити, що там було дуже багато й добровольців, які також погодилися добровільно поїхати на етап…На складання цих списків було дано близько трьох годин. Як це відбувалося? Списки складалися і через решітки передавалися,

– наголошує Сергій Єрмошин.

Далі, каже військовий, список бійців, яких перевели у так званий "етапний барак", сильно відрізнявся від того, який складали й передали керівництву колонії командири.

У нашвидкуруч зведеному бараці перебувало 193 військовополонені. В ніч з 28 на 29 липня росіяни підірвали споруду, 50 бійців загинуло, ще 130 отримали поранення.

За словами командира 12 бригади спеціального призначення "Азов" Богдана "Пугача" Грішенкова, тоді на Горлівку так ніхто й не поїхав, етапування відбулося пізніше. Він пригадує, що в бараці було близько половини військових не зі списків, які складали командири – тобто окупанти навмання обрали азовців, які потрапили саме до того бараку.



Командир 12 бригади спеціального призначення "Азов" Богдан "Пугач" Грішенков

"Мені пощастило. Я собі забронював місце – там, де всі загинули на вході в барак, коли заходиш. Але поки ми збирали списки – списки за потребами, щоб просто можна було людям щось поїсти…санітарні умови там були кошмарні. То вже місце моє зайняли й ми (опинилися – 24 Канал) в самому центрі барака, на верхньому ліжку, в найспекотнішому місці, було вільно, там і поселилися", - пригадує Богдан Грішенков.

Чому до "Єрмолая" висували звинувачення?

Нагадаємо, представники ГО "Спільнота Оленівки" на пресконференції до четвертих роковин трагедії в Оленівці заявили: колишній військовополонений, який залишив коментар у соцмережах і не бажає розкривати свою особу, у приватному листуванні назвав людину, яку, за його твердженням, вважає "зрадником з "Азову". Йдеться про військовослужбовця з позивним "Єрмолай".

За словами представниць організації, родини хочуть отримати відповідь, чи опитали слідчі всіх військовополонених, які могли бути свідками підготовки барака № 200, та чи має слідство повний список усіх 193 військовополонених, які перебували там у ніч теракту.

В "Азові" кажуть: не знають, чому ГО "Спільнота Оленівки" зробила таку гучну заяву, до представників корпусу чи бригади вони з цією інформацією не зверталися.

Ми, як бригада і корпус, про це вже дізналися з соціальних мереж від людей, які почали скидати скріни. З нами це не проговорювалося…просто вже поставили перед фактом, що людину звинувачують,

- сказав командир 12 бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Грішенков.

Він також стверджує, що цього анонімного військового, який звинуватив "Єрмолая" у зраді, не шукають і не намагаються ідентифікувати. Але коли йдеться про можливих зрадників, що повернулися з полону або досі там перебувають, бригада – як і правоохоронці, проводять розслідування, аби з'ясувати, чи це правда, чи наклеп.

"Ми завжди відкриті до будь-якої співпраці, з будь-якою громадською організацією, яка дотична до наших хлопців, які або в полоні, або загинули, або перебувають безвісти (зниклі – 24 Канал). Ми з усіма цими категоріями родин працюємо на постійній основі… Ми завжди зацікавлені, щоб родини отримали всі відповіді від нас – ті, які ми маємо на цей час", – наголошує заступник командира бригади по роботі з особовим складом 12-ї бригади НГУ "Азов" Андрій "Спайдер" Ігнатюк.

В СБУ тим часом повідомили, що слідство щодо трагедії в Оленівці триває. А Сергій "Єрмолай" Єрмошин був допитаний у справі як потерпілий.

Проведено допити військовослужбовців "Азову", які повернулися з полону, які були безпосередніми учасниками і потерпілими цієї трагедії, цього воєнного злочину з боку окупантів. Також проводяться допити військовослужбовців, які повертаються з полону, не тільки з "Азову", а й інших підрозділів Сил оборони та безпеки України з метою встановлення обставин трагедії, яка відбулася в ніч з 28 на 29 липня 2022 року,

– заявив начальник відділу Головного слідчого управління СБУ Денис Ладонько.

Водночас він уточнив, що на прохання СБУ органи досудового розслідування, представники "Азову" це не оголошували в зустрічах з державними органами, з родичами полонених.

"Оскільки ми здійснюємо всі необхідні заходи та ми перевіряємо всю наявну інформацію, яку ми вже отримали або яку отримуємо під час досудового розслідування", – сказав Денис Ладонько.

В Офісі Генпрокурора заявили, що комунікують з родинами військовополонених, які звертаються до правосуддя. Але запитів щодо цієї ситуації, зі звинуваченнями на адресу Сергія Єрмошина до них не надходило.

Тим часом в "Азові" наголошують: роблять усе можливе, аби повернути усіх військових з полону. Часто росіяни намагаються спекулювати на азовцях, аби обміняти їх на важливих для окупантів офіцерів.

Зараз у полоні досі перебувають понад 700 військових "Азову", 20 з них – у критичному стані. Робота на рівні бригади, корпусу та державних інституцій триває повсякчас.