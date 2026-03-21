У Харкові попередили теракти біля адмінбудівель у центрі міста, — СБУ
- СБУ та Нацполіція затримали 18-річного російського агента, який готував теракти в Харкові.
- Агент планував використати саморобні вибухівки з дистанційним керуванням для атак поблизу адмінбудівель.
СБУ та Нацполіція затримали ще одного російського агента. Він готував серію терактів поблизу адміністративних будівель у центрі Харкова.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Що відомо про агента Кремля?
За даними слідства, СБУ та Нацполіція завчасно зірвали спробу ворога організувати теракти. Зловмисник мав виготовити саморобні вибухівки з дистанційним керуванням та закласти в людних місцях в Харкові.
Російські спецслужби планували активувати вибухівку в час пік за допомогою дзвінків на телефони, якими були оснащені саморобні пристрої. Агента затримали "на гарячому" в орендованій квартирі під час виготовлення вибухівки.
Зловмисником виявився 18-річний хлопець із наркозалежністю. Його завербували через телеграм з пошуку "легких грошей за дозу". Під час обшуків у нього знайшли 2,5 літра хімічної рідини, електронні компоненти для детонації та телефон з доказами співпраці з ворогом.
Листування агента з російськими кураторами / Фото СБУ
Фігуранту повідомили про підозру у справі про пособництво у підготовці теракту. Хлопець перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Що відомо про схожі випадки?
СБУ повідомила про затримання агентки Росії у Дніпрі. Її підозрюють у підготовці теракту з використанням саморобного вибухового пристрою. За даними слідства, вона виготовила СВП, сховала його у рюкзак і чекала вказівок куратора щодо місця закладки. Після чого вибухівку планували дистанційно активувати за допомогою мобільного телефону.
У Дніпрі викрили російського агента, який після самовільного залишення військової частини почав співпрацювати з ворогом і передавав дані про українські об'єкти. За даними слідства, він шукав "легкі гроші" у соцмережах. Однак отримав завдання від російських кураторів та під виглядом звичайних прогулянок знімав блокпости, запасні командні пункти ЗСУ та об'єкти Укрзалізниці.
Контррозвідка СБУ на Донеччині затримала колишнього керівника стратегічного підприємства, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та коригуванні повітряних атак по району Краматорська. За даними слідства, після звільнення з роботи його завербував колишній підлеглий, пов'язаний із збройними формуваннями Росії. Після цього чоловік збирав інформацію про позиції Сил оборони, зокрема запасні командні пункти, логістичні центри та підрозділи БпЛА.