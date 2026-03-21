У Харкові попередили теракти біля адмінбудівель у центрі міста, — СБУ

СБУ та Нацполіція затримали ще одного російського агента. Він готував серію терактів поблизу адміністративних будівель у центрі Харкова.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Що відомо про агента Кремля?

За даними слідства, СБУ та Нацполіція завчасно зірвали спробу ворога організувати теракти. Зловмисник мав виготовити саморобні вибухівки з дистанційним керуванням та закласти в людних місцях в Харкові.

Російські спецслужби планували активувати вибухівку в час пік за допомогою дзвінків на телефони, якими були оснащені саморобні пристрої. Агента затримали "на гарячому" в орендованій квартирі під час виготовлення вибухівки.

Зловмисником виявився 18-річний хлопець із наркозалежністю. Його завербували через телеграм з пошуку "легких грошей за дозу". Під час обшуків у нього знайшли 2,5 літра хімічної рідини, електронні компоненти для детонації та телефон з доказами співпраці з ворогом.

Листування агента з російськими кураторами / Фото СБУ

Фігуранту повідомили про підозру у справі про пособництво у підготовці теракту. Хлопець перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

