Є декілька причин зростання терористичної активності в Україні. За словами ексзаступника голови СБУ генерала Олександра Скіпальського, одна з них – дії агентури РФ по дестабілізації ситуації у країні. Теракти в Луцьку та Києві можуть бути прикладами таких дій.

Останнім часом в Україні зростає терористична активність, на це є декілька причин, заявив колишній заступник голови СБУ генерал Олександр Скіпальський, пише РБК-Україна.

Читайте також Небо і земля, – експерт порівняв затримання терористів в Луцьку та Києві

Причини активізації тероризму в Україні

зростання напруги у людей, які мають можливість запасатися зброєю і вибухівкою;

пов'язана з війною – нерозкриті випадки вибухів військових складів;

дія агентури Росії по дестабілізації ситуації в країні.

Дія агентури РФ – це впровадження "теорії хаосу", щоб нацькувати різні гілки влади між собою або, наприклад, опозицію на владу,

– переконаний Скіпальський.

За його словами, серія терактів, зокрема у Луцьку та Києві, "абсолютно може відігравати таку роль".

Захоплення автобуса з заручниками в Луцьку: основне

Зранку 21 липня Максим Кривош захопив у центрі Луцька автобус з 13 заручниками.

Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку і автомат.

Терорист вимагав , аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". А президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".

, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". А президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни". Після того, як президент виконав умову терориста, Кривош відпустив перших трьох заручників.

Приблизно о 22:00 терорист здався поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав.

ніхто не постраждав. Кривошу інкримінують тероризм, захоплення заручників, замах на життя правоохоронця та незаконне поводження зі зброєю.

23 липня суд взяв під варту терориста. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 18 вересня без права на заставу.

Дізнайтеся більше Зоозахисник і двічі судимий: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку

Захоплення банку в Києві: коротко

Інцидент трапився вдень 3 серпня в приміщенні "Універсал банку", що розташований у бізнес-центрі "Леонардо" у Києві.

що розташований у бізнес-центрі "Леонардо" у Києві. Приблизно о 12:00 прийшов чоловік, який погрожував підірвати вибухівку. Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти.

Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти. Добровільно з терористом залишилася керівниця відділення банку.

Згодом стало відомо про самого терориста. Це 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов .

. Вимогою зловмисника була зустріч зі ЗМІ і прямий ефір на телеканалах. Вийшовши наживо на деяких телеканалах, Карімов назвав себе на камеру "богом-духом".

була зустріч зі ЗМІ і прямий ефір на телеканалах. Вийшовши наживо на деяких телеканалах, Карімов назвав себе на камеру "богом-духом". Правоохоронці взяли штурмом приміщення банку, звільнили заручницю та схопили терориста.

Ніхто не постраждав, а вибухівки у "мінувальника" насправді не було.

5 серпня Карімова арештували на 2 місяці без права внесення застави.

До теми Хто такий Сухроб Карімов: що відомо про терориста, який захопив банк у Києві