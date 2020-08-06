Теракти у Луцьку та Києві можуть бути діями агентури Росії, – ексзаступник голови СБУ
Є декілька причин зростання терористичної активності в Україні. За словами ексзаступника голови СБУ генерала Олександра Скіпальського, одна з них – дії агентури РФ по дестабілізації ситуації у країні. Теракти в Луцьку та Києві можуть бути прикладами таких дій.
Останнім часом в Україні зростає терористична активність, на це є декілька причин, заявив колишній заступник голови СБУ генерал Олександр Скіпальський, пише РБК-Україна.
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Причини активізації тероризму в Україні
- зростання напруги у людей, які мають можливість запасатися зброєю і вибухівкою;
- пов'язана з війною – нерозкриті випадки вибухів військових складів;
- дія агентури Росії по дестабілізації ситуації в країні.
Дія агентури РФ – це впровадження "теорії хаосу", щоб нацькувати різні гілки влади між собою або, наприклад, опозицію на владу,
– переконаний Скіпальський.
За його словами, серія терактів, зокрема у Луцьку та Києві, "абсолютно може відігравати таку роль".
Захоплення автобуса з заручниками в Луцьку: основне
- Зранку 21 липня Максим Кривош захопив у центрі Луцька автобус з 13 заручниками.
- Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку і автомат.
- Терорист вимагав, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". А президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".
- Після того, як президент виконав умову терориста, Кривош відпустив перших трьох заручників.
- Приблизно о 22:00 терорист здався поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав.
- Кривошу інкримінують тероризм, захоплення заручників, замах на життя правоохоронця та незаконне поводження зі зброєю.
- 23 липня суд взяв під варту терориста. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 18 вересня без права на заставу.
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Захоплення банку в Києві: коротко
- Інцидент трапився вдень 3 серпня в приміщенні "Універсал банку", що розташований у бізнес-центрі "Леонардо" у Києві.
- Приблизно о 12:00 прийшов чоловік, який погрожував підірвати вибухівку. Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти.
- Добровільно з терористом залишилася керівниця відділення банку.
- Згодом стало відомо про самого терориста. Це 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
- Вимогою зловмисника була зустріч зі ЗМІ і прямий ефір на телеканалах. Вийшовши наживо на деяких телеканалах, Карімов назвав себе на камеру "богом-духом".
- Правоохоронці взяли штурмом приміщення банку, звільнили заручницю та схопили терориста.
- Ніхто не постраждав, а вибухівки у "мінувальника" насправді не було.
- 5 серпня Карімова арештували на 2 місяці без права внесення застави.
До теми Хто такий Сухроб Карімов: що відомо про терориста, який захопив банк у Києві