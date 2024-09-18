Анонім погрожував терактами у Львові: Садовий розповів про заходи безпеки у школах

Мережу сколихнула новина про те, що у школах Львова 19 вересня має відбутися низка терактів. Втім, наразі точно невідомо – це ІПСО чи реальні погрози.

Вже сьогодні, 18 вересня, на території всіх шкіл Львова правоохоронці здійснять низку заходів безпеки. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Якими будуть заходи безпеки у школах Львова

Мер Львова зауважив, що вже є домовленість із правоохоронними органами щодо того, якими будуть заходи безпеки у школах.

Ще сьогодні вони (поліцейські – 24 Канал) здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста. Деталі не розголошуємо. Завтра вранці біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні. Як тільки з’явиться більше інформації, вона буде опублікована на офіційних сторінках, а не в анонімних каналах,

– наголосив Садовий.

Він також додав, що потрібно "розпочати серйозну розмову" стосовно блокування телеграму. Він зауважив, що Фейсбук та Інстаграм заблокували б такі небезпечні повідомлення в найкоротші строки.

"Прошу долучитися до цього обговорення всіх лідерів громадської думки. Усвідомлюю, що пишу це в телеграм-каналі, який, очевидно, також доведеться видалити, коли ми разом до цього прийдемо", – зазначив міський голова.

Зауважимо, що телеграм-канал, де поширювалися погрози, вже заблоковано. У МВС розповіли, що він адмініструвався з території Росії.