Планував подвійний теракт: СБУ затримала неповнолітнього на Полтавщині

Контррозвідка СБУ попередила підготовку терактів у Полтавській області. Затримали неповнолітнього агента Росії, який планував два вибухи у Кременчуці.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Дивіться також СБУ ліквідували ботоферму на 20 000 акаунтів, яка поширювала російську пропаганду

Що відомо про підготовку терактів у Полтавській області?

За даними слідства, 17-річний юнак встановив поблизу місцевого відділку поліції два саморобні вибухові пристрої з дистанційним керуванням. За задумом кураторів, перший вибух мав статися вночі 17 квітня, а другий – уже після прибуття екстрених служб.

Правоохоронці завчасно викрили цей план і знешкодили вибухівку. Підозрюваного затримали одразу після закладки пристроїв.

Слідство встановило, що підліток потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав підробіток у Telegram. Отримавши інструкції, він придбав компоненти для вибухівки та зібрав їх в орендованому гаражі за гроші, надані куратором.

Під час обшуків у нього вилучили залишки матеріалів для СВП і засоби зв’язку з доказами контактів із представником російських спецслужб.

Йому оголошено підозру за статтями про замах на вчинення терористичного акту. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання – до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Полтавській області спільно з прокуратурою.

В Одесі СБУ зі стріляниною затримала військових ТЦК