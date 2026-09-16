Теракти, підпали та замах: СБУ викрила керівника політсили та ексзаступника ДСНС

Служба безпеки України знешкодила злочинну групу на чолі з колишнім заступником голови ДСНС та втікачем-політиком, які планували серію вибухів і замовних нападів у кількох регіонах. Зловмисники готували підриви житлового будинку, будівлі ТЦК та осель суддів.

Окрім того, вони готували розправу над чернігівським активістом. Про це повідомила Служба безпеки України.

Що відомо про зловмисників?

Працівники СБУ розповіли, що провели багатоетапну спецоперацію, результатом якої стало оголошення про підозру колишньому заступнику голови ДСНС та його спільникам. Органи досудового розслідування також задокументували злочини очільника Чернігівської обласної організації відомої політичної сили, який із-за кордону організовував та фінансував підривну діяльність на заході та півночі країни.

По данным источников "Украинской правды", речь идет об Олеге Аверьянове, который в 2015 – 2016 годах был заместителем председателя ГСЧС, и Дмитрии Никитине, возглавляющим Черниговскую областную организацию партии ВО "Батькивщина".

Учасники злочинного угруповання розробляли план підриву будівельного крана поблизу житлового комплексу в Чернігові. За задумом організаторів, після вибуху багатотонний вантажопідіймач мав упасти на розташований поруч багатоквартирний будинок та цивільні автомобілі, що призвело б до численних жертв серед місцевих жителів. Для виконання цього злочину фігуранти підшукували виконавців через свої зв'язки у кримінальному середовищі.

Цим займався ще один член угруповання, який діяв під виглядом керівника регіонального осередку громадської організації. Проте оперативники спецслужби фіксували кожен крок зловмисників ще на початковій стадії підготовки.

За результатами дій на випередження було проведено оперативну комбінацію, за допомогою якої вдалося "інтегрувати" підконтрольних осіб до складу злочинної групи та імітувати вибух,

– заявили в СБУ.

У такий спосіб оперативники запобігли підриву будівлі ТЦК на Прикарпатті. Отримавши інструкції від кураторів, виконавці виготовили саморобний вибуховий пристрій на основі пластиду та електродетонаторів, який мали закинути у вікно адмінбудівлі. За сприяння керівництва обласного ТЦК та СП оперативники імітували вибух на території об'єкта, змусивши замовників вірити, що вони успішно виконали завдання.

Що відомо про інші злочини угруповування?

Після цього колишній посадовець ДСНС замовив підрив приватних будинків трьох суддів Чернігівського апеляційного суду. Саме вони у 2024 році винесли йому вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за викрадення автомобіля.

Окрім цього, ексчиновник спланував замах на місцевого громадського активіста та блогера з Чернігівщини. Він шукав виконавців, готових прострелити йому кінцівки з вогнепальної зброї та облити сірчаною кислотою.

Правоохоронці повністю контролювали перебіг подій і відвернули всі заплановані теракти. Організаторам угруповання повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за замах на вчинення терористичного акту, замах на умисне тяжке тілесне ушкодження, спроби пошкодити майно судді та привласнення майна в особливо великих розмірах.

Очільнику Чернігівського осередку політичної партії та його спільнику, які переховуються за межами України та забезпечували фінансування угруповання, підозру повідомили заочно. Найближчим часом силовики планують оголосити обох фігурантів у міжнародний розшук.

СБУ затримали учасників злочинної організації / Фото СБУ

Нагадаємо, що нещодавно СБУ затримала у Дніпрі російську агентку. Місцева жителька допомагала ворожим спецслужбам готувати нові ракетно-дронові атаки по місту.

За завданням російського куратора жінка збирала інформацію про адміністративні будівлі державних установ у центральній частині Дніпра. Зловмисниці загрожує до 12 років ув'язнення.