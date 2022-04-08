Терапевтка з Бучі, яка приймала пологи в під'їзді, розповіла про звірства окупантів
Джерело:Сьогодні
Місто Буча, що у Київській області, є свідком позамежних звірств російських окупантів. Останні коїли з мирним населенням речі, яким, після деокупації, жахається весь світ.
На жаль, більшість жителів Бучі загинули, втім, є й ті, що не лише пережили окупацію, а й стали рятівниками цивільних. Йдеться про лікарку-терапевтку Ірину Язову. Вона розповіла, що їм довелося пережити.
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Героїня нашого часу
Ірина Язова не дала померти місцевим, яких цинічно прострілювали рашисти, а ще й на 12-й день війни прийняла пологи прямо у під'їзді. Завдяки їй на світ з'явилася ще одна україночка – Аліса.
Був ранок, коли довелося приймати пологи в одній з квартир, де не було ні води, ні світла, ні газу. Народилася дівчинка,
– розповіла вона.
Жінка додала, що перші дні окупації породілля провела у підвалі, але потім пішла у квартиру.
Втім, це не єдиний випадок, коли Ірина несла відповідальність за життя матері з дитиною. Так, їй довелося рятувати родину з Ірпеня, яка вирішила евакуюватися машиною через Бучанський залізничний переїзд.
Їхній автомобіль обстріляли орки. У результаті – жінці пошкодили гомілку, а її півторарічній доньці серйозно поранили ногу. На щастя, ці поранення не завадили дістатися до вулиці, на якій мешкала саме лікарка-терапевтка, й попросити про допомогу.
Також можу розповісти про місцевого чоловіка, який просто переходив дорогу, але йому прострелили ноги. Якийсь час він лежав, потім його принесли до мого будинку, де я йому й допомогла,
– зауважила Ірина.
Також видання пише, що багато мешканців Бучі розповіли, що російські військові чи не першочергово шукали квартири, в яких проживали українські військові. Тоді начиняли помешкання вибухівкою й підривали.