Терапевтка з Бучі, яка приймала пологи в під'їзді, розповіла про звірства окупантів

Місто Буча, що у Київській області, є свідком позамежних звірств російських окупантів. Останні коїли з мирним населенням речі, яким, після деокупації, жахається весь світ.

На жаль, більшість жителів Бучі загинули, втім, є й ті, що не лише пережили окупацію, а й стали рятівниками цивільних. Йдеться про лікарку-терапевтку Ірину Язову. Вона розповіла, що їм довелося пережити.

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Героїня нашого часу

Ірина Язова не дала померти місцевим, яких цинічно прострілювали рашисти, а ще й на 12-й день війни прийняла пологи прямо у під'їзді. Завдяки їй на світ з'явилася ще одна україночка – Аліса.

Був ранок, коли довелося приймати пологи в одній з квартир, де не було ні води, ні світла, ні газу. Народилася дівчинка,

– розповіла вона.

Жінка додала, що перші дні окупації породілля провела у підвалі, але потім пішла у квартиру.

Втім, це не єдиний випадок, коли Ірина несла відповідальність за життя матері з дитиною. Так, їй довелося рятувати родину з Ірпеня, яка вирішила евакуюватися машиною через Бучанський залізничний переїзд.

Їхній автомобіль обстріляли орки. У результаті – жінці пошкодили гомілку, а її півторарічній доньці серйозно поранили ногу. На щастя, ці поранення не завадили дістатися до вулиці, на якій мешкала саме лікарка-терапевтка, й попросити про допомогу.