Терехов підтримує перейменування у Харкові топонімів, пов'язаних з Росією

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що усі топоніми в місті, які пов'язані з Росією, повинні зникнути назавжди. Після війни міська рада одразу за це візьметься.

За його словами, російські окупанти бомбардують Харків вже 63 день підряд і буквально чинять геноцид української нації. Саме тому потрібно позбуватися від непотрібних топонімів.

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Ще на початку війни з сайту Харківської міськради забрали згадки про міста-партнери з Росії – Бєлгород, Нижній Новгород, Санкт-Петербург, Москву та Новосибірськ. Далі будуть ще більші зміни.

Потрібно перейменувати усі російські топоніми

Терехов обіцяє, що на першій сесії Харківської міськради після перемоги він запропонує варіанти перейменування Московського району та Московського проспекту. Окрім цього, зміни будуть і в назвах вулиць, площ, зупинок, проспектів тощо.

В нього (Харкова – 24 канал) і так без цих назв залишиться занадто багато шрамів, які ще довго будуть нам нагадувати, який сусід перебуває за нашими східними й північними кордонами, – каже Терехов.

Він звернувся до місцевих мешканців з проханням запропонувати, які топоніми потрібно змінити в Харкові. Зовсім скоро на сайті міської ради з’явиться відповідний розділ, присвячений цій проблемі.

Терехов пропонує увіковічити в назвах вулиць чи площ захисників Харкова – як окремих героїв, так і загалом військових підрозділів.

Впевнений, нові назви вулиць будуть нагадувати нам та нашим дітям про те, що зробила Україна і який внесок зробив Харків в боротьбу за нашу честь та гідність, за незалежність країни, за право на існування українського народу, – наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, 27 квітня російські військові обстріляли один із житлових районів Харкова. Мешканці розповіли моторошні подробиці цієї атаки.

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