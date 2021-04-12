Від 11 квітня Харківщина перейшла в червону зону. У зв'язку з цим в регіоні запроваджується низка обмежень. Вони стосуватимуться роботи транспорту, зокрема, метро.

Про це розповів секретар міськради Ігор Терехов. Він зазначив, що у понеділок, 12 квітня, основним завданням для громадського транспорту буде перевезти людей до місця роботи та при цьому дотриматися всіх карантинних обмежень.

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Як працюватиме транспорт в Харкові

Метро в Харкові буде працюватиме як зазвичай. Інтервал в годину пік складатиме 3 хвилини, а у звичайний час – 7 хвилин.

Громадський транспорт курсуватиме за графіком, проте з умовою 50% наповненості.

Варто зазначити, що за виконанням карантинних вимог слідкуватимуть поліцейські.

Ми побачили жорстку позицію співробітників поліції, які склали десятки протоколів на приватних перевізників за порушення карантинних норм, виписували штрафи. Реакція водіїв була природною – вони почали йти з маршрутів, боячись отримати 17 тисяч гривень штрафу,

– зазначив Ігор Терехов.

Напередодні чиновник заявляв, що обмеження в Харкові мають бути розумними, щоб не викликати транспортний колапс.

Зверніть увагу! В Харківській області за минулу добу, 11 квітня, зареєстрували 590 нових випадків інфікування на коронавірус. Це один з регіонів-лідерів за кількістю хворих останнім часом. Але медики на Харківщині зробили 120 щеплень, попри вихідний день.



Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу