Жодних торгів: Зеленський різко відповів Мерцу про територіальні поступки

Зеленський відкинув можливість територіальних поступок після заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він наголосив, що поступки лише відкриють шлях для подальшої агресії Росії в Європі.

Про це глава держави заявив під час вечірнього звернення у понеділок, 27 квітня.

Що сказав Зеленський про можливість територіальних поступок?

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливих територіальних поступок України в обмін на мир із Росією. У своєму зверненні він наголосив, що Київ не розглядає жодних сценаріїв відмови від власних територій.

Зеленський підкреслив, що Україна сьогодні захищає не лише себе, а й усю Європу від подальшої агресії Росії. За його словами, російський лідер Володимир Путін прагне використати окуповані українські території як плацдарм для розширення впливу на інші держави.

Нагадаємо! Мерц заявив, що для досягнення мирної угоди Україна може бути змушена піти на територіальні поступки. Він також припустив, що відповідне рішення може бути винесене на референдум, а припинення війни, на його думку, могло б відкрити Україні шлях до членства в Європейському Союзі, хоча швидке приєднання він назвав малоймовірним.

Зеленський застеріг міжнародних партнерів від будь-яких компромісів, які передбачають легалізацію окупації. Він наголосив, що подібні рішення створюють небезпечний прецедент і загрожують безпеці всього європейського континенту.

Президент також закликав США, країни G7 та Європу зайняти принципову позицію щодо Росії, підкресливши, що мир можливий лише за умов поваги до суверенітету та територіальної цілісності України, надання надійних гарантій безпеки та подальшої інтеграції до ЄС.

Важливо! Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив 24 Каналу, що є 2 причини, які змусять Росію піти на поступки. Він додав, що для Росії є важливими є тил та виробники зброї, а Україна знищує те, що потрібно Кремлю. Українські морські дрони змусили Чорноморський флот Росії відступити, що призвело до зернового перемир'я, а подальші дії ЗСУ можуть примусити Кремль до нових поступок.

Як просуваються мирні переговори про завершення війни в Україні?

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва до тристоронніх переговорів зі США та Росією, які можуть відбутися в Азербайджані. За його словами, це питання вже обговорювалося з американськими партнерами, однак такий формат можливий лише за умови, що Росія буде готова до реальної дипломатії.

Раніше Україна також зверталася до Реджепа Таїпа Ердогана з пропозицією організувати зустріч між Зеленським і Володимиром Путіним, не виключаючи участі у переговорах і президента США Дональда Трампа. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Київ відкритий до такого діалогу, однак, за його словами, Путін наразі уникає прямих контактів.

Зеленський також наголосив, що Україна готова відновити переговорний процес у будь-який момент і в будь-якому форматі. При цьому Київ готовий проводити перемовини на території будь-якої країни, за винятком Росії та Білорусі, та розраховує на повернення до тристороннього формату переговорів.