08:59
15 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зустріч Трампа з Принцом Китів. Наклеп на СРСР в серіалі "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      00:30, сьогодні
      Вєсті.UA: Політичні ігри між Зеленським та Луценком. Любов Порошенка до стрічок
      Вєсті.UA
      21:35, 14 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Територія без свободи: в окупованого Криму з’явився новий титул

      1018 Читать новость на русском
      Крим
      Крим / Агроінсайдер

      Анексований півострів опинився у переліку місць, де немає свободи, оскільки окупаційний уряд жорстко обмежує громадянські права місцевих жителів.

      Такий титул Крим отримав від міжнародної правозахисної організації Freedom House. У щорічному звіті цієї організації оцінка півострова склала всього 8 балів зі 100.

      Важливо: Крим "наїжачився ракетами": Росія суттєво посилила свої війська на окупованому півострові

      Окупаційна влада змушує замовкнути незалежні засоби масової інформації і застосовує антитерористичні й інші закони проти політичних дисидентів. Багатьох українців депортували або іншим чином змусили покинути Крим,
      – мовиться у поясненні організації.

      Там також згадують про репресії стосовно кримських татар, які відкрито виступають проти російської агресії.

      Крим півострів анексія свобода
      Крим – територія без свободи/ скрін із сайту Freedom House

      Серед ключових порушень на півострові за 2018 рік в організації вказали:

      1. Арешти багатьох мирних активістів на півострові;
      2. Відкриття незаконного Кримського мосту;
      3. Російську атаку на українські кораблі та військових і захоплення їх в полон поблизу Керченської протоки;
      4. Вироки у справі Хізб ут-Тахрір.

      Що відомо про організацію Freedom House? 

      Це – неурядова організація зі штаб-квартирою у Вашингтоні. Була заснована в 1941 році Елеонорою Рузвельт, Венделл Вілкі й іншими. Відома своїми дослідженнями стану політичних і громадянських свобод.

      Що відомо про анексію Криму?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

      У березні минув 5 рік з часу окупації Росією Кримського півострова. За 5 років анексії окупанти переселили до Криму 70 тисяч росіян. Водночас, на півострові відбувається витіснення місцевих жителів із ключових посад та їх заміна на вихідців із Росії. Загалом, на анексованому півострові РФ намагається відправити місцевих жителів подалі з Криму, замінивши їх своїми громадянами.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 15 червня: спека залишиться з нами
      сьогодні
      572
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Анексія Криму Протести Кримські татари
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українці повинні "купити" народних депутатів
      сьогодні , 08:40 Українці повинні "купити" народних депутатів
      Артем Овдієнко 69
      Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
      14 червня , 22:36 Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
      Яніна Ткачук 7887
      Почему Украина не должна капитулировать перед Россией
      14 червня , 21:46 Почему Украина не должна капитулировать перед Россией
      Павло Казарін 1112
      Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
      14 червня , 20:01 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
      Наталя Боднар 937
      Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад
      14 червня , 19:30 Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад
      2090
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук