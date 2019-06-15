Територія без свободи: в окупованого Криму з’явився новий титул

Анексований півострів опинився у переліку місць, де немає свободи, оскільки окупаційний уряд жорстко обмежує громадянські права місцевих жителів.

Такий титул Крим отримав від міжнародної правозахисної організації Freedom House. У щорічному звіті цієї організації оцінка півострова склала всього 8 балів зі 100.

Важливо: Крим "наїжачився ракетами": Росія суттєво посилила свої війська на окупованому півострові

Окупаційна влада змушує замовкнути незалежні засоби масової інформації і застосовує антитерористичні й інші закони проти політичних дисидентів. Багатьох українців депортували або іншим чином змусили покинути Крим,

– мовиться у поясненні організації.

Там також згадують про репресії стосовно кримських татар, які відкрито виступають проти російської агресії.



Крим – територія без свободи/ скрін із сайту Freedom House

Серед ключових порушень на півострові за 2018 рік в організації вказали:

Арешти багатьох мирних активістів на півострові; Відкриття незаконного Кримського мосту; Російську атаку на українські кораблі та військових і захоплення їх в полон поблизу Керченської протоки; Вироки у справі Хізб ут-Тахрір.

Що відомо про організацію Freedom House?

Це – неурядова організація зі штаб-квартирою у Вашингтоні. Була заснована в 1941 році Елеонорою Рузвельт, Венделл Вілкі й іншими. Відома своїми дослідженнями стану політичних і громадянських свобод.

Що відомо про анексію Криму?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.



У березні минув 5 рік з часу окупації Росією Кримського півострова. За 5 років анексії окупанти переселили до Криму 70 тисяч росіян. Водночас, на півострові відбувається витіснення місцевих жителів із ключових посад та їх заміна на вихідців із Росії. Загалом, на анексованому півострові РФ намагається відправити місцевих жителів подалі з Криму, замінивши їх своїми громадянами.