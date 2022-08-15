Вогонь охопив 200 квадратів: біля АЗС у Чернівцях гасили масштабну пожежу

15 серпня на вулиці Січових Стрільців у Чернівцях сталася пожежа на стоянці біля автозаправки. Там горіли три цистерни та вантажний тягач.

Біля АЗС у Чернівцях гасили масштабну пожежу

Її помітили працівники АЗС та близько 15:00 викликали рятувальників, повідомивши про це на спецлінію 101. Площа загоряння склала 200 квадратних метрів. При цьому причини пожежі наразі невідомі.

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Як зазначили у ДСНС, на місце події прибули рятувальники 2 і 3 пожежно-рятувальних частин і пожежно-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Спеціалісти о 15:30 локалізували та о 15:49 повністю ліквідували пожежу, врятувавши від полум'я будівлю АЗС.

Як рятувальники ліквідовували пожежу біля АЗС / Фото ДСНС



На жаль, внаслідок пожежі травми отримав водій вантажівки. Йому надали допомогу одразу на місці події, але від подальшої госпіталізації чоловік відмовився.

До гасіння пожежі від Головного управління ДСНС залучались 6 одиниць техніки та 63 особи.

Ліквідація пожежі на території АЗС у Чернівцях: дивіться відео