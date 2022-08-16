Окупанти продовжують тренування на території білорусі: зберігається загроза авіаударів
16 серпня 2022 , 07:33Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У прикордонних областях білорусі тренування зі зв'язку генштабу тривають. Існує загроза ракетних ударів з території країни.
Суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямках немає. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу 16 серпня.
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У білорусі досі тривають військові тренування
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Відзначається проведення тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь,
– мовиться в повідомленні.
Ворог може завдавати ракетні та авіаційні удари по Україні.
Де найзапекліші бої
- На Краматорському напрямку росіяни обстріляли із артилерії район Краматорська, Спірного та Івано-Дар'ївки. Ворог наступав у напрямку Лисичанського нафтопереробного заводу – Івано-Дар'ївка, бої тривають.
- На Бахмутському напрямку загарбники атакували з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Бахмута, Бахмутського, Соледара, Шум, Білогорівки, Костянтинівки, Яковлівки та Зайцевого. Підрозділи ворога наступали в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Тут ЗСУ зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бої тривають.
- На Авдіївському напрямку росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Вони наступали в напрямку Старомихайлівка – Невельське. Там також тривають бойові дії.
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