Окупанти продовжують тренування на території білорусі: зберігається загроза авіаударів

У прикордонних областях білорусі тренування зі зв'язку генштабу тривають. Існує загроза ракетних ударів з території країни.

Суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямках немає. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу 16 серпня.

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У білорусі досі тривають військові тренування

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Відзначається проведення тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь,

– мовиться в повідомленні.

Ворог може завдавати ракетні та авіаційні удари по Україні.

Де найзапекліші бої

На Краматорському напрямку росіяни обстріляли із артилерії район Краматорська, Спірного та Івано-Дар'ївки. Ворог наступав у напрямку Лисичанського нафтопереробного заводу – Івано-Дар'ївка, бої тривають.

На Бахмутському напрямку загарбники атакували з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Бахмута, Бахмутського, Соледара, Шум, Білогорівки, Костянтинівки, Яковлівки та Зайцевого. Підрозділи ворога наступали в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Тут ЗСУ зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бої тривають.

На Авдіївському напрямку росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Вони наступали в напрямку Старомихайлівка – Невельське. Там також тривають бойові дії.

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