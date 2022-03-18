На Тернопільщині аграрній техніці дозволили працювати по ночах

Відтепер у Тернопільській області вночі на полях може працювати аграрна техніка. Для цього потрібне погодження правоохоронців й ТрО.

На це вже дав дозвіл Штаб оборони Тернопільщини. Відповідну інформацію озвучив Олександр Богомол, очільник Нацполіції області.

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"Після повідомлення поліції і територіальної оборони, які працюють на певних територіях – техніка може приступати до роботи. Головне, щоб на це було погодження, – наголосив Богомол.

Про що домовилися з тернопільськими аграріями

Як повідомили у Штабі оборони Тернопільщини, загалом у 2022 році в області планують посіяти 560 тисяч гектарів різноманітних культур. При цьому, майже 300 гектарів зерна вже висіяно. "З аграріями домовились, що цьогоріч не будуть зосереджуватись лише на зернових, а й садитимуть картоплю, буряк, помідори тощо", – пояснили там.

Крім цього, вдалося домовитися з Міненерго про можливість закупівлі фермерами пального за нижчими цінами. Також їм будуть доступні пільгові кредити.

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