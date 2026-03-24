На Тернопільщині начебто чули звуки вибухів, – соцмережі

Вночі та вдень 24 березня російські війська обстрілюють мирні українські міста. Так, звуки вибухів нібито лунали на Тернопільщині.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибухи на Тернопільщині?

О 13:54 Повітряні сили попередили Тернопіль та область про загрозу російського удару – лунали звуки повітряної тривоги. Вже о 14:42 у телеграм пабліках з'явилась інформація про нібито вибухи на Тернопільщині.

О 15:01 монітори писали, що у напрямку Чорткова, що у області, летить щонайменше 6 ворожих ударних безпілотників.

До слова, вибухи вдень 24 березня також гриміли на Вінниччині. Тоді на область летіли ударні дрони типу "Шахед". Втім, небезпека зберігається досі.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.