Видобували вапняк: на Тернопільщині знищили унікальну пам'ятку віком 5 мільйонів років

На Тернопільщині під час видобування вапняку знищили "Останці Сарматського моря" – унікальну геологічну пам'ятку. Їй було близько 5 мільйонів років.

Українська Природоохоронна Група повідомила, що унікальні "залишки Сарматського моря" зберігалися на території України упродовж мільйонів років. Однак відшукати геологічну пам'ятку вдалося лише у 1983 році.

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"Останці Сарматського моря" – це фрагмент стінки кар'єру. Висотою він сягав до 20 метрів. Загалом стіна була складена зі щільних вапняків міоценового періоду з рештками водоростей, молюсків, моховаток, а також коралів.

Ділянку, де була розташована пам'ятка, передали в оренду товариству "Тернопільський кар'єр".

Товариство видобувало вапняк. Видобувало-видобувало, видобувало-видобувало і повністю знищило геологічну пам'ятку природи,

– розповіли у громадській організації.

Українська Природоохоронна Група повідомила, що жодна державна служба, яка надавала дозвіл на видобування копалин, не врахувала природно-заповідних обмежень.

"Останці Сарматського моря" знищили. Тим часом видобуток вапняку триває.

Коментар Тернопільської ОДА

Пресслужба ПрАТ "Тернопільський кар'єр" заявила, що геологічна пам'ятка – не знищена. Водночас усі факти та обставини справи обіцяють з'ясувати.

Начальник обласного управління екології та природних ресурсів Орест Сінгалевич підтвердив руйнування пам'ятки "Останці Сарматського моря".

На місце події терміново виїхали фахівці. Наразі Тернопільська ОДА вже звернулася до поліції, екоінспекції та у Держгеокадастр для встановлення усіх обставини цієї справи.

Текст публікації Української Природоохоронної Групи:

Знищено геологічну пам'ятку природи "Останці Сарматського моря". Мільйони років на території сучасної України зберігалися "залишки Сарматського моря". Можливо, зберігалися тому, що віднайшли їх не так давно – у 1983 році. Віднайшли і за 40 років знищили.

В оренду товариству "Тернопільський кар'єр" надали ділянку, у межах якої розташована геологічна пам'ятка природи "Останці Сарматського моря". Ідеться про фрагмент стінки кар'єру, висотою до 20 метрів. Стінка складена з щільних вапняків міоценового періоду (понад 5-мільйонна давнина) з рештками водоростей, молюсків, моховаток та коралів.

Товариство видобувало вапняк. Видобувало-видобувало, видобувало-видобувало і повністю знищило геологічну пам'ятку природи, порушивши вимоги статті 6, 28 закону України "Про природно-заповідний фонд України".

Цікаво, що жодна з державних служб, яка давала дозвіл на розробку корисних копалин у кар’єрі, не врахувала жодних природно-заповідних обмежень.

Наразі пам'ятку повністю знищено. На її місці триває розробка породи.



Ми переконані, що за цим злочином має слідувати кримінальна справа.