В Тернополі стався зсув ґрунту: двоє людей опинилось під землею

Під час того, як в Тернополі проводили земляні роботи, відбувся зсув ґрунту. Робітників засипало землею.

Внаслідок інциденту загинула одна людина. Це відбулось 22 червня на вулиці Протасевича.

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Служба порятунку отримала повідомлення о 14:30 про те, що під завалами землі опинились 2 людини. Після цього рятувальники направились до місця події.

Вони з'ясували, що в 3-метровому рові, де відбувались земельні роботи, обвалився ґрунт. До місця інциденту прибула швидка допомога. Лікарі намагались врятувати потерпілого, але їм це не вдалось.



У Тернополі відбувся зсув ґрунту під час земельних робіт / Фото ДСНС

"Потерпілого, що не подавав ознак життя, вивільнили з траншеї його колеги та передали працівникам швидкої допомоги, які продовжили проводити реанімацію. Однак зусилля не дали очікуваного результату – людина загинула", – мовиться у повідомленні ДСНС.

Другого постраждалого змогли врятувати

Другого постраждалого вдалось врятувати. Його визволили з завалу і передали медикам. Загалом на місці працювали 13 осіб особового складу і 3 одиниці техніки.