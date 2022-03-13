У Тернополі, Рівному та на Волині знову тривоги
13 березня 2022 , 07:06Читать новость на русском
У Тернополі, Рівному та на Волині знову лунають системи оповіщення. Раніше тривога була по всій Україні.
У цих областях зараз існує повітряна загроза. Про це повідомили органи місцевої влади.
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Негайно візьміть "тривожну валізу" та прямуйте в укриття. Не виходьте з нього доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.
До теми дивіться відео про те, що робити, коли почули сирени: