У Тернополі, Рівному та на Волині знову тривоги

13 березня 2022 , 07:06
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У Тернополі, Рівному та на Волині знову лунають системи оповіщення. Раніше тривога була по всій Україні.

У цих областях зараз існує повітряна загроза. Про це повідомили органи місцевої влади.

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Негайно візьміть "тривожну валізу" та прямуйте в укриття. Не виходьте з нього доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.

До теми дивіться відео про те, що робити, коли почули сирени:

 

Автор: Софія Мінджоса