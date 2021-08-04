Палив сміття і спричинив пожежу: тернополянин відшкодує державі понад 150 тисяч гривень

На Тернопільщині оштрафували мешканця Шумська, який ще у травні 2021 року спричинив пожежу в лісі. Тепер палій змушений заплатити 175 тисяч гривень відшкодування.

Відомом, що чоловік спалював сміття поблизу лісопосадки та через сильний вітер вогонь перекинувся на дерева.

Важливо Хвороби, знищення екосистеми та вбивство тварин: яку шкоду несе спалювання трави

Правоохоронці оперативно встановили особу палія. Шумський районний суд визнав жителя Шумська винним в злочині й призначив йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі з випробувальним строком на 1 рік.

Також суддя задоволив позов прокурора про відшкодування шкоди, завданої палієм. Її оцінили аж у 175 тисяч гривень.

Рік тому набув чинності закон, яким суттєво підвищили штрафи за спалювання трави та сухого листя. Так, мінімальна сума штрафу зросте зі 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень.

Зауважимо, що палити сухостій навесні та восени – давня "традиція" українців. Однак через неї регулярно спалахують масштабні пожежі та страждають цілі екосистеми. До прикладу, лише за 1 день у квітні 2021 року правоохоронці виявили 60 пожеж сухостою в різних областях. Вигоріло кілька десятків гектарів трави.



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу