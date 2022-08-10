Тероборонівці розповіли, як виявили і знищили рідкісну та небезпечну техніку ворога

Українські військові знищили ворожу установку розмінування УР-77 "Метеорит" у лісі на Харківщині. Вогонь коригували тероборонівці київської бригади.

Тероборонівці коригували вогонь артилерії

УР-77 – рідкісна техніка, яку ворог використовує для штурму українських міст. Тероборонівці спершу не зрозуміли, яку саме техніку виявили за допомогою дрону.

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Хлопці пішли "літати" і кажуть, що знайшли якусь коробочку в лісі і не знають, що це. Ми не військові. Досвіду не маємо. Види техніки ми знаємо, але щось таке специфічне – ні,

– розповів командир взводу з позивним "Рим".

Невідому техніку виявили бійці з позивними "Терен" та "Чорний". Вони показали фото військовим і ті вже зрозуміли, що це рідкісна установка.

"Терен" та "Чорний" передали координати артилерії 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка. В УР-77 влучили з третього пострілу. Бійці були дуже щасливі, адже їхнє перше коригування вогню виявилося дуже вдалим.

Що відомо про УР-77

За даними Міноборони, це радянська самохідна легкоброньована гусенична плаваюча установка, яка призначена для розмінування. Вона створена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика". Техніку почали серійно виробляти з 1978 року, її призначення – створення проходів у мінних полях шириною до 6 метрів.

На шасі УР-77 розміщені 2 пускові направляючі для ракет типу ДМ-140. Установка може розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину.

Як військові виявили ворожу техніку: відео