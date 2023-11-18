Країна абсурду: терорист Гіркін заявив, що йде в президенти
Місце прзидента Росії як медом намазане для терористів. Цього разу бажання стати "гарантом" висловив терорист Ігор Гіркін, який наразі перебуває у СІЗО.
Про своє "рішення" Стрєлков повідомив у листі з СІЗО. "Послання" терориста зачитав представник "Російського руху за Стрєлкова". Так, з неймінгом у Росії – біда. Деталі повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Мені до 2014 року в голову не могло прийти, – Путін обурив цинічною заявою про напад на Україну
Це наш шанс об'єднатися перед зовнішньою та внутрішньою загрозою,
– заявив Гіркін.
Раніше Гіркін вже заявляв про своє бажання "поборотися" за пост президента Росії. Тоді він взявся критикувати Путіна й наголосив, що начебто більше тямить у військові справі. Окрім того, Гіркін заявив, що диктатор – занадто довірливий, тому його легко водили за ніс. Терорист обіцяв виправити помилки диктатора та не набридати (спойлер – уже набрид) "своїм виборцям" упродовж років 20 на посаді.