Країна абсурду: терорист Гіркін заявив, що йде в президенти

Місце прзидента Росії як медом намазане для терористів. Цього разу бажання стати "гарантом" висловив терорист Ігор Гіркін, який наразі перебуває у СІЗО.

Про своє "рішення" Стрєлков повідомив у листі з СІЗО. "Послання" терориста зачитав представник "Російського руху за Стрєлкова". Так, з неймінгом у Росії – біда. Деталі повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Мені до 2014 року в голову не могло прийти, – Путін обурив цинічною заявою про напад на Україну

Це наш шанс об'єднатися перед зовнішньою та внутрішньою загрозою,

– заявив Гіркін.

Ще у 2022 році суд у Нідерландах заочно засудив Гіркіна до довічного ув'язнення . Мовиться про справу про збиття літака рейсу MH17. Що ж, яка країна, такі й кандидати у президенти.

Раніше Гіркін вже заявляв про своє бажання "поборотися" за пост президента Росії. Тоді він взявся критикувати Путіна й наголосив, що начебто більше тямить у військові справі. Окрім того, Гіркін заявив, що диктатор – занадто довірливий, тому його легко водили за ніс. Терорист обіцяв виправити помилки диктатора та не набридати (спойлер – уже набрид) "своїм виборцям" упродовж років 20 на посаді.