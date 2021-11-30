Такое могло стать только результатом долгой работы российских дипломатов и спецслужб. Которые очень старались, шли на уступки, делали приятное, чтобы получить это признание. Может, пообещали скидки на наркотрафик в Европу.

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Зачем

Интересно, что должно быть в голове у обитателей Кремля, если им важно получить признание от лидеров Талибана? Те еще законодатели мод в мире.

На что это должно повлиять?

Поднять уровень гордости у россиян? Смотрите, Талибан с нами? "Крым и Кабул наш"? Путин всех победил и добился уважения в мире?

Или они думают, что это повышает легитимность кражи?

Ну, если местный маньяк признал, что ты законно украл телевизор у соседа, то это означает, что ты таки не нарушил закон?

Причем, не местный "авторитет", потому что Россия и есть местный "авторитет" на районе, а так, маньяк из парка на краю города. После такого, конечно же, вся интеллигенция на районе поверит, что ты законно "отжал" телевизор.

Для цивилизованного человека кажется, что если ваши действия одобряет Талибан, то вы делаете что-то не так. Это если вас вдруг в Украине начнет хвалить Дубинский. Значит, вы где-то ошиблись. Но для россиян, судя по всему, все наоборот.

По крайней мере, для тех, кто сидит за кремлевской стеной. Им хочется услышать одобрения хотя бы от Талибана.

Одиночество тирана

Вот оно, настоящее одиночество. Одиночество в Кремле. Когда поговорить не с кем. И хочешь, чтобы тебя признали хотя бы лидеры средневековых террористов.

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И вот ведь парадокс. Ты сильный. Страшный и сильный. Ты силой "отжал" у более слабого соседа Крым.

И что? Теперь ты вынужден искать одобрения этого поступка. Заискивать перед талибами. И каждый день перед зеркалом повторять фразу "Крым наш". Тебя бесит "Крымская платформа", потому что там собираются приличные люди.

И эти люди не признают твое воровство. Хоть ты страшный и сильный. И приходится довольствоваться Талибаном. Вот ведь, судьба.

Великий лидер и твои друзья – это сумасшедший Лукашенко и бородатый мужик с автоматом, только что спустившийся с гор.

Счастье – это когда тебя понимают. Когда то говорили в старом советском фильме. Счастье для Путина теперь – это когда тебя понимает полоумный диктатор Лукашенко и талиб с автоматом.