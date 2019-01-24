Терористи "ДНР" готуються до вибухів будинків у Донецьку

Про те, до чого може призвести безконтрольне закриття шахт на окупованій частині Донбасу, написано чимало. Втім, наслідки цього місцеві жителі почали помічати лише зараз. Якщо, звісно, не брати до уваги скорочення робочих місць.

Через метан, який виходить з-під землі разом із ґрунтовими водами, у житлових будинках "ДНР" у будь-який момент можуть пролунати вибухи. Це стосується всіх без виключення міст, які контролюють росіяни, адже у кожному з населених пунктів або закрили хоча б одну шахту, або припинили обслуговування вже давно виведених з експлуатації підприємств.

Читайте також: Аксьонов підклав свиню росіянам, розповівши про наміри "офіційно" продавати українське вугілля

Справа у тому, що навіть після того, як гірники перестають видобуток, на шахті залишається певна кількість робочих, які слідкують за насосами, що відкачують підземні води. Це потрібно для того, щоб не затопило інші шахти Донбасу, а також для виключення можливості зсуву пластів із невеличким "землетрусом" на поверхні.

Росіяни ж на всі ці безпекові норми забили, через що запустили процеси, які не мають зворотної дії. Насоси затопило майже всюди, а під водою вони не працюють. Вирішити проблему ані місцеві спеціалісти, ані росіяни, не можуть ніяк, то ж вже кілька років ґрунтові води підбираються все ближче до поверхні. При цьому вони виштовхують метан – вкрай небезпечний газ, через який і відбуваються вибухи на шахтах.

Метан важчий за повітря, то ж на тих місцях, де немає протягів, він скупчуватиметься на поверхні землі. Це, наприклад, може стати причиною пожежі та вибуху у випадку просто кинутого недопалка. Більше того, звичайне падіння людини на землю може стати смертельним, якщо вона вдихне метан. В умовах тотально неприбраних від снігу та льоду вулиць у "ДНР" впасти не проблема, так що мешканцям псевдореспубліки краще не ходити по місцях, в яких вітер може не розігнати газ.

Але існує ще одна величезна проблема – у підвалах багатьох будинків жителі Донецька вже побачили воду, яка прибуває просто з-під землі. Де вода, там і метан. Більше того, жителі окупованої шахтарської столиці виклали у YouTube відео, на якому видно, як вогненебезпечний газ виходить з ополонки у Кальміусі.

Чимала кількість багатоповерхівок може якщо не скластися як картковий дім у наслідок зсуву, то злетіти в повітря через вибух.

"Владі" "ДиРи" про це відомо. Принаймні, саме рятувати постраждалих від вибухів готувалися бойовики з "МНС" кілька днів тому. На Шахтарській площі в Донецьку рятувальники проводили масштабні навчання з евакуації людей з приміщень та виносу поранених із зони лиха.

Більше того, пропагандистах розіслали темники щодо "правильного" висвітлення будь-яких вибухів у багатоповерхівках. Треба казати, що це – справа рук "українських ДРГ".

І лихо, на жаль, рано чи пізно відбудеться, то ж краще донеччанам в будь-який спосіб тікати з окупації.

Читайте також: Росія інтегрувала "ДНР" та "ЛНР" у власні міністерства