Терористи обстріляли з "Градів" українські укріплення біля Зайцевого, – штаб

Незаконні збройні формування у вівторок, 19 грудня, здійснили 21 обстріл позицій сил АТО на Донбасі. У відповідь українські військовослужбовці 14 разів придушували вогневу активність окупантів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати режим тиші та вести прицільний вогонь як по позиціях Збройних Сил України, так і по прифронтових населених пунктах. Агресор й надалі застосовує реактивні системи залпового вогню та міномети, заборонені Мінськими домовленостями,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Луганському напрямку терористи в обідню пору з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" обстріляли українські укріплення довкола Зайцевого. Загалом окупанти випустили тут 20 реактивних снарядів.

Окрім того, позиції українських захисників у цьому районі бойовики обстрілювали із мінометів різних видів та озброєння БМП.

Також, з важких 120-х мінометів та усього спектру піхотного озброєння, загарбники вели вогонь поблизу Троїцького, Новотошківського, Новоолександрівки і Новолуганського. Зі стрілецької зброї бойовики порушували перемир’я неподалік Луганського.

"На Донецькому напрямку окупанти, наражаючи на небезпеку цивільне населення, випустили 7 мін 120-го калібру по населеному пункту Водяне. Наслідки обстрілу з’ясовуються", – наголошується у повідомленні.

Із мінометів різних видів терористи вели вогонь поблизу Павлополя, Лебединського, Пісків і Кам’янки. Крім того, з гранатометів противник турбував оборонців Авдіївки і Новотроїцького.

Нагадаємо, 18 грудня задля дискредитації українських військових бойовики відкрили вогонь по мирних мешканцях Кадіївки.



Також з тимчасово окупованої території окупанти з системи реактивного залпового вогню БМ-21 "Град" почали обстрілювати мирне Новолуганське. Терористи влучили в школу та дитячий садочок. Наразі в селищі немає електропостачання. На місці розгорнули оперативний штаб.



Як заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, через масовані обстріли Новолуганського, жителів селища вирішили евакуювати.