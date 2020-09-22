Конституційна комісія Рійгікогу Естонії 21 вересня відправила на перше читання закон, який дозволить позбавляти громадянства за вчинення державної зради. Тепер документ має розглянути парламент.

Мовиться про осіб, щодо яких в силу вступив обвинувальний вирок за фактом вчинення державної зради, шпигунства або терористичного акту. Про це повідомляє портал ERR.

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Що відомо про законопроєкт

За словами голови конституційної комісії Пауля Пуустусмаа, це важлива ініціатива, яка "підвищить гнучкість правового простору Естонії".

Важливо, щоб уряд мав право позбавляти громадянства тільки осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини проти держави,

– пояснив політик.

При цьому він уточнив, що Естонія не зможе позбавити громадянства осіб, які отримали громадянство цієї країни за народженням.

Поправки до закону комісії представив міністр внутрішніх справ Март Хельме. За його словами, закон відповідатиме національним інтересам Естонії та міжнародним нормам. Перше читання законопроєкту відбудеться 30 вересня.

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