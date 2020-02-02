Територіальні претензії Естонії до Росії: президентка Кальюлайд хоче поставити крапку в історії

Президента Естонії Керсті Кальюлайд виступила від територіального спору з Росією. За її словами, потрібно сприймати міжнародну згоду про те, що кордони Естонії після Другої світової не будуть перемальовуватися, а протилежна риторика лише шкодить.

Тартуський мирний договір був, є і продовжує діяти. Він є свідоцтвом про народження естонської держави, наголосила Керсті Кальюлайд під час свого виступу з нагоди століття договору. Про це повідомляє видання ERR.

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Естонія добровільно не приєднувалася до Радянського Союзу – нас окупували! Ми відновили нашу незалежність на основі правової спадкоємності,

– наголосила президентка балтійської держави.

Водночас вона зазначила, що естонці повинні також поважати міжнародний консенсус щодо того, що післявоєнні кордони Європи більше не будуть перемальовуватись. За її словами, протилежна риторика лише створює непотрібну плутанину.

За словами Керсті Кальюлайд, Тартуський мирний договір не лише офіційно і дипломатично закріпив перемогу Естонії у визвольній війні, а й заклав основи для більш широкого визнання держави як незалежної і суверенної.

Що естонці раніше говорили про територіальні претензії до Росії

Спікер естонського парламенту Хенн Пиллуаас звинуватив Росію в анексії понад 5% території держави. За його словами, це нічим не відрізняється від окупації росіянами Криму.

Він заявив, що ратифікація договору про кордон між Естонією та Росією не має перспектив до владнання розбіжностей щодо Тартуського договору. Згодом естонська влада відмовилася ратифіковувати договір.

Що відомо про Тартуський мирний догововір?Тартуський договір був фактичним мирним актом у визвольній війні Естонської Республіки у 1920 році. За ним РРСР визнавала Естонію у її кордонах, які включали частину нинішньої Ленінградської області Росії (Принамор'є).



Пізніше, у 1940 році, Естонія увійшла до складу Радянського Союзу, а ця територія стала частиною Російської Радянської Республіки. Росія неодноразово заявляла, що саме з цього моменту Тартуський договір втратив чинність.