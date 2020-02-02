Территориальные претензии Эстонии к России: президент Кальюлайд хочет поставить точку в истории

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила за отказ от территориального спора с Россией. По ее словам, нужно воспринимать международное согласие о том, что границы Эстонии после Второй мировой не будут перерисовываться, а противоположная риторика лишь вредит.

Тартуский мирный договор был, есть и продолжает действовать. Он является свидетельством о рождении эстонского государства, подчеркнула Керсти Кальюлайд во время своего выступления по случаю столетия договора. Об этом сообщает издание ERR.

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Эстония добровольно не присоединялась к Советскому Союзу – нас оккупировали! Мы восстановили нашу независимость на основе правовой преемственности,

– отметила президент Балтийского государства.

В то же время она отметила, что эстонцы должны также уважать международный консенсус относительно того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться. По ее словам, противоположная риторика лишь создает ненужную путаницу.

По словам Керсти Кальюлайд, Тартуский мирный договор не только официально и дипломатически закрепил победу Эстонии в освободительной войне, но и заложил основы для более широкого признания государства как независимого и суверенного.

Что эстонцы раньше говорили о территориальных претензиях к России

Спикер эстонского парламента Хенн Пиллуаас обвинил Россию в аннексии более 5% территории государства. По его словам, это ничем не отличается от оккупации россиянами Крыма.

Он заявил, что ратификация договора о границе между Эстонией и Россией не имеет перспектив к урегулированию разногласий относительно Тартуского договора. Впоследствии эстонские власти отказались ратифицировать договор.

Что известно про Тартуский мирный договор?

Тартуский договор был фактическим мирным актом в освободительной войне Эстонской Республики в 1920 году. Согласно ему РРСР признавала Эстонию в ее границах, которые включали часть нынешней Ленинградской области России (Принаморье).



Позже, в 1940 году Эстония вошла в состав Советского Союза, а эта территория стала частью Российской Советской Республики. Россия неоднократно заявляла, что именно с этого момента Тартуский договор утратил силу.