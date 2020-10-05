Україні потрібні швидкі революційні зміни системи на краще, а не поступові, обережні, компромісні кроки.

Державою мають керувати романтики, а не досвідчені професіонали. Теоретики, а не практики. Наївні лідери, а не досвідчені прагматисти. Бо перші хочуть і будуть намагатись змінити країну, а другі вірять, що нічого змінити не можна і будуть захищати статус-кво.

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Україні треба вибрати між ремонтом Таврії і створенням Тесли

Поясню на прикладі. Машина Таврія. Водій – практик та господарник. Має 20 років досвіду. Вивчив всю машину. Може витиснути з неї максимум. Відремонтувати за пів години найскладнішу неполадку. Це досвідчений професіонал.

Але нам все одно не подобається їздити з ним. Проблема не в ньому, а Таврії. Бо ми хочемо Теслу.

Чи спроможний цей професіонал розробити Теслу? Ні. Бо він не може собі уявити Теслу. Він не вірить в Теслу. Він не хоче нічого змінювати. Він пишається своїми професіональними навичками і вмінням управляти Таврією, ремонтувати її, та витискати з неї максимум.

Дійсно, якби він хотів щось змінити, він давно змінив роботу. Він би намагався винайти нову машину. А не витрачав час на ремонт старої.

Для того, щоб побудувати Теслу потрібна людина, яка трішки того... яка відрізняється від інших. Яка романтично вірить в краще майбутнє. Яка готова експериментувати і яка ненавидить статус-кво.

Україні потрібно вибрати між ремонтом Таврії і створенням Тесли. Поки що виглядає, що останні 30 років ми намагаємось ремонтувати Таврію. В той час, як світ винаходить Теслу.

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А та частина суспільства та бізнесу, яка вірить в Теслу і робить щось для цього, знаходиться в тіні і сприймається більшістю як якийсь фрік. І це має змінитись. Романтики та фріки мають стати прикладом, рольовими моделями в суспільстві. А досвідчені господарники почати сприйматись як невдахи. Успіхом має стати створення нового, а захист старого розумітись як програшна стратегія.