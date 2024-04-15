Нестандартний підхід для допомоги лікарням: меценат Парамонов віддає друге авто на благодійність

Український меценат Денис Парамонов віддає свій електрокар Tesla Model 3 заради збору коштів на підтримку лікарень. За допомогою такого нестандартного кроку він вже вдруге хоче показати, що кожен може зробити внесок у розвиток медзакладів.

За словами Дениса Парамонова, сьогодні лікарні України потребують більше уваги, адже вже третій рік поспіль лікарі працюють понаднормово і є нестача у сучасному медичному обладнанні.

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"Tesla за донат"

На відміну від першого розіграшу, коли меценат віддав на благодійність Bentley, кошти отримані з розіграшу Tesla переважно підуть на дитячі лікарні.

"Ми вже допомогли понад 340 медустановам у 20 областях країни й здебільшого я витрачав на це власні кошти, але щоб масштабувати цей процес потрібно долучати українців, – каже Денис Парамонов. – Саме тому я віддаю власний електрокар Tesla на благодійність. Його отримає у подарунок один з учасників акції "Tesla за донат". Разом ми зможемо зробити багато добрих справ для українських медичних закладів".

Для того, щоб взяти участь в акції потрібен лише один клік, зробивши внесок мінімум 500 гривень на спеціальний рахунок Фонду Дениса Парамонова. Але можна значно підвищити шанси на перемогу, задонативши 1000, 1500, 2000, 3000 гривень чи навіть більше. Головний приз акції – Tesla Model 3 – має космічні характеристики: розгін до першої сотні усього за 4,4 секунди, а на одному заряді авто здатне проїхати 550 км. Крім цього, комплектація електрокара має панорамний скляний дах, автопарковку, а також автопілот з адаптивним контролем і підігрів усіх сидінь.

Денис Парамонов розігрує Tesla за донат: дивіться фото

Усі зібрані донати з розіграшу Tesla Model 3 будуть направлені на закупівлю сучасного обладнання для лікарень України, які цього вкрай потребують. Головна увага буде приділена дитячим медичним установам, адже сама акція з розіграшу авто Дениса Парамонова приурочена до Дня захисту дітей, що відзначається 1 червня. Саме в цей день буде визначено переможця.

Благодійний фонд Дениса Парамонова було засновано у 2020 році харківським підприємцем Денисом Парамоновим з метою підтримки науки, культури, спорту та збереження національної спадщини України. Понад два роки тому на вимоги часу Фонд зорієнтував свою діяльність на допомогу медичним закладам країни.

Так вже надане різноманітне медобладнання понад 340 лікарням з 20 областей України й надалі ця робота буде лише нарощуватися. Влітку 2023 року меценат вже віддавав на благодійність своє авто Bentley, тоді всього за два тижні акція зібрала 2,7 мільйона гривень. Одним з пріоритетів Фонду лишається підтримка жителів деокупованих територій.

Наразі допомога вже надана понад 14 000 сім’ям. Також завдяки меценатським внескам засновника Фонду було відкрито ряд секцій і гуртків для дітей, вагому частину роботи Фонд приділяє і популяризації української науки та культури.