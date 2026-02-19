У декларації колишньої "королеви МСЕКів" з’явилися нові мільйони

Ексголова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа внесла до виправленої декларації за 2024 рік значні суми готівки. Сума нових грошових активів перевищує 1,3 мільйона доларів.

Саму Крупу й досі пов’язують з масштабною справою про незаконне збагачення на сотні мільйонів гривень. Про це повідомляє "Главком".

Що відомо про нові мільйони та виправлену декларацію?

Тетяна Крупа у лютому 2026 року подала виправлену електронну декларацію за 2024 рік, куди внесла значні фінансові активи та майно, що раніше не відображалися.

У документі, доступному в реєстрі НАЗК, з’явилися великі обсяги готівки, частина з яких була вилучена правоохоронцями під час обшуків – зокрема 544 тисячі доларів та кілька інших валютних сум.

Також до декларації додалися значні готівкові активи чоловіка Крупи, рахунок у польському банку PKO Bank Polski, 68 об’єктів нерухомості та земельних ділянок, у тому числі ті, що належать її чоловікові.

Загалом у виправленому документі фігурують понад 1,3 мільйона доларів готівки, десятки об’єктів майна, коштовні аксесуари та автомобілі, серед яких новий Porsche Cayenne вартістю майже 6,8 мільйона гривень.

У чому звинувачують "королеву МСЕКів"?