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      Тетяна Чорновол каже, що працівники ДБР силовим прийомом скрутили їй ногу

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      Чорновол поскаржилася, що її побили співробітники ДБР / dt.ua

      Екснардепка Тетяна Чорновол, яка перелізши через паркан пробралася на брифінг ДБР, згодом заявила, що співробітники Державного бюро скрутили їй ногу. Для цього вони буцімто використали прийом, який використовують, щоб скручувати ногу.

      Заяву про буцімто побиття Тетяна Чорнорвол опублікувала у своєму фейсбуці. Туди ж вона прикріпила висновок МРТ для розуміння "наскільки все серйозно".

      До слова: Чорновол поскандалила в ДБР: потрапила вона туди через паркан із колючим дротом – відео

      У власному побитті екснардепка звинуватила Андрія Калашника – керівника Управління спецпризначення ДБР. Що правда сама Чорновол назвала його просто "особою з азовсьою бородою".

      Водночас колега Тетяни Чорновол депутатка від "Європейської солідарності" Марія Іонова і зовсім заявила, що тій ногу зламали. Тай зробили це вже не співробітники ДБР, а "тітушки".

      За її словами, вони зробили це у приміщенні Державного бюро розслідувань просто на очах у журналістів. Відтак "слуги народу" мають продемонструвати невідворотність покарання, яку у Давосі обіцяли всьому світу.

      Що ж відбулося на брифінгу у ДБР

      Під час брифінгу першого заступника голови ДБР Олександра Бабікова у вівторок, 28 січня, розгорівся скандал – його охорона вивела з зали екснардепку Тетяну Чорновол.

      У коментарі 24 каналу у пресслужбі ДБР заявили, що Тетяна Чорновол не отримувала акредитацію, та, швидше за все, потрапила до зали з чорного ходу, перелізши через паркан.

      У Бюро наголосили, що дії Чорновол супроводжувалось особливою зухвалістю, а саме вона чинила опір представникові влади, який припиняв її хуліганські дії.

      Тетяна Чорновол через паркан залізла у ДБР: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Тетяна Чорновол Державне бюро розслідувань Скандал
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