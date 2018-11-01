Ті, хто отримують субсидії, про нову ціну на газ можуть не дізнатися, – експерт

В Україні подорожчав газ для населення, цифри у платіжках збільшаться на 23%. Ми завжди сплачували за таку ціну на газ не через платіжку, а через податки.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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"Інша справа, що уряд, який демонструє проблеми через власну незібраність та нездатність виконувати зобов'язування", – зазначив Харченко.

Усі кажуть зробити ринкову ціну, як вона є на індустріальному ринку. Тоді у 2016 році, коли ці зобов'язування мали бути реалізованими, газ був значно дешевший, ніж він є сьогодні. Уряд взагалі б не мав ніякої проблеми і ніхто б навіть не помітив цього збільшення ціни,

– наголосив директор Центру досліджень енергетики.

За його словами, сьогодні це більш популістично-політичний скандал, який має відношення до політики та передвиборчого періоду, ніж до реальної ціни газу.

"Перш за все, всі, хто отримують субсидії взагалі про нову ціну можуть не дізнатися з платіжки. Їм як компенсували так і будуть продовжувати це робити", – сказав експерт.

Харченко підкреслив, що субсидії більш, ніж достатньо і гроші на них є. Тільки "Нафтогаз" сплачує 117 мільярдів гривень податків. Сам по собі газовий комплекс генерує більше грошей до бюджету, ніж потрібно, щоб сплатити субсидії.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що Кабмін ухвалив рішення про підвищення ціни на газ для населення України. З 1 листопада 1000 кубометрів газу коштує 8550 гривень замість 6900.