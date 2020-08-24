Опозиційна кандидатка на президентських виборах Світлана Тихановська заявила, що не братиме участь на можливих нових виборах у Білорусі. Натомість її чоловік Сергій Тихановсьий може балотуватися.

Хто може взяти участь у президентських виборах у Білорусі

Тихановська не виключила участі чоловіка в можливих нових виборах у Білорусі. Про це вона заявила в інтерв'ю польській газеті Wyborcza.

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Екскандидатка пояснила, що однією з вимог протестувальників є звільнення політв'язнів. Серед них чимало опозиційних політиків, які могли б балотуватися на виборах президента Білорусі. Мовиться про Сергія Тихановського та Віктора Бабарика.

Я не планую балотуватися на президентських виборах. Вистачить цієї політики. Ще раз хочу сказати, що я не політик. Я ніколи не планувала опинитися там, де була. Сьогодні це просто мій обов'язок, але політика – не для мене,

– підкреслила Тихановська.

Зауважимо, що в кінці травня 2020-го у Білорусі затримали потенційного опозиційного кандидата у президенти Сергія Тихановського. Пізніше затримали ще одного опозиціонера Віктора Бабарика. Крім цього, ЦВК не допустив до виборів Валерія Цепкало.

Що відомо про Сергія Тихановського

Опозиціонера Сергія Тихановського затримали під час мітингів у Мінську. Сталося це ще у травні під Могилевом. На Тихановського повісили адміністративне правопорушення і наразі він перебуває у СІЗО.

Тихановський є власником популярного ютуб-каналу під назвою "Країна для життя", який кидає виклик білоруській владі.

Зауважимо, що Тихановський за два роки до початку своєї медіа діяльності відвідав окупований Росією Крим, де прославляв "русский мир".

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