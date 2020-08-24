Тихановська не братиме участь у можливих нових виборах у Білорусі: яка альтернатива
Опозиційна кандидатка на президентських виборах Світлана Тихановська заявила, що не братиме участь на можливих нових виборах у Білорусі. Натомість її чоловік Сергій Тихановсьий може балотуватися.
Хто може взяти участь у президентських виборах у Білорусі
Тихановська не виключила участі чоловіка в можливих нових виборах у Білорусі. Про це вона заявила в інтерв'ю польській газеті Wyborcza.
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Екскандидатка пояснила, що однією з вимог протестувальників є звільнення політв'язнів. Серед них чимало опозиційних політиків, які могли б балотуватися на виборах президента Білорусі. Мовиться про Сергія Тихановського та Віктора Бабарика.
Я не планую балотуватися на президентських виборах. Вистачить цієї політики. Ще раз хочу сказати, що я не політик. Я ніколи не планувала опинитися там, де була. Сьогодні це просто мій обов'язок, але політика – не для мене,
– підкреслила Тихановська.
Зауважимо, що в кінці травня 2020-го у Білорусі затримали потенційного опозиційного кандидата у президенти Сергія Тихановського. Пізніше затримали ще одного опозиціонера Віктора Бабарика. Крім цього, ЦВК не допустив до виборів Валерія Цепкало.
Що відомо про Сергія Тихановського
- Опозиціонера Сергія Тихановського затримали під час мітингів у Мінську. Сталося це ще у травні під Могилевом. На Тихановського повісили адміністративне правопорушення і наразі він перебуває у СІЗО.
- Тихановський є власником популярного ютуб-каналу під назвою "Країна для життя", який кидає виклик білоруській владі.
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Зауважимо, що Тихановський за два роки до початку своєї медіа діяльності відвідав окупований Росією Крим, де прославляв "русский мир".
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- 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента, перемогу на них переміг Олександр Лукашенко. Білоруси не погоджуються з результатами та вважають вибори сфальсифікованими.
- Після цього у Білорусі спалахнули масштабні мітинги, страйки та протести. ОМОНівці вдалися до жорстокого розгону мітингувальників.
- Згодом опозиція Білорусі утворила Координаційну раду, яка наразі займається передачею влади у Білорусі. Вона вже почала підготовку до референдуму про зміни до Конституції країни. Білорусів закликають почати процедуру анулювання повноважень депутатів усіх рівнів.