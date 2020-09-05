Опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська вважає, що на керівних посадах в країні є багато гарних спеціалістів, які стануть в нагоді. Проте винні у злочинах мають за це відповісти.

Винні у злочинах мають бути покарані, – Тихановська

Опозиціонерка вважає, що досвід чинних білоруських управлінців буде необхідний новому керівництву країни. Про це Тихановська повідомила, відповідаючи на питання в ютубі-каналі, інформує 24 канал.

Читайте також Тихановська каже, що Путін їй не телефонував, а першою вона не зателефонує

Я впевнена, що коли влада зміниться, то основні посади будуть обіймати ті самі люди, які це роблять зараз. Лише ті, які здійснювали злочини і віддавали злочинні накази, повинні відповісти згідно з законом,

– наголосила Тихановська.

Зазначимо, що наразі Світлана Тихановська разом з дітьми перебуває у Литві. Вона була змушена виїхати за кордон через тиск влади. Проте назвати конкретні причини переїзду Тихановська наразі відмовляється.

Зверніть увагу! На виборах президента Білорусі Тихановська була головною конкуренткою чинного президента Олександра Лукашенка. Згідно з даними екзит-полів саме Тихановська перемогла у голосуванні. Проте офіційні дані ЦВК були кардинально іншими: близько 80% – у Лукашенка і лише трохи більше ніж 10% – у Тихановської.

Головне про останні події у Білорусі