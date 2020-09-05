Тихановська про зміну політичної еліти: при владі є багато гарних спеціалістів
Опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська вважає, що на керівних посадах в країні є багато гарних спеціалістів, які стануть в нагоді. Проте винні у злочинах мають за це відповісти.
Винні у злочинах мають бути покарані, – Тихановська
Опозиціонерка вважає, що досвід чинних білоруських управлінців буде необхідний новому керівництву країни. Про це Тихановська повідомила, відповідаючи на питання в ютубі-каналі, інформує 24 канал.
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Я впевнена, що коли влада зміниться, то основні посади будуть обіймати ті самі люди, які це роблять зараз. Лише ті, які здійснювали злочини і віддавали злочинні накази, повинні відповісти згідно з законом,
– наголосила Тихановська.
Зазначимо, що наразі Світлана Тихановська разом з дітьми перебуває у Литві. Вона була змушена виїхати за кордон через тиск влади. Проте назвати конкретні причини переїзду Тихановська наразі відмовляється.
Головне про останні події у Білорусі
- Білоруси назвали результати голосування 9 серпня сфальсифікованими і вийшли з протестами на вулиці.
- Проти мітингувальників "кинули" силовиків. У жорстких зіткненнях загинули щонайменше 4 осіб, більше ніж тисяча отримали поранення.
- Тисячі людей опинились в ізоляторах.
- Опозиція створила Координаційну раду, яка має займатись передачею влади в країні. Прокуратура оголосила новостворений орган неконституційним.
- Довірену особу Тихановської та члена президії Координаційної ради Ольгу Ковалькову силою вивезли до Польщі.
- Протести не стихають і досі, на початку вересня значно активізувались студенти. Затримання продовжуються.